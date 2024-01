Preço médio do gás de cozinha tem alta de 0,5% no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS GÁS de cozinha teve maior alta na semana terminada em 13 de janeiro

O preço médio do botijão de 13 kg de gás de cozinha, ou Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), no Ceará, teve alta de 0,5% na semana terminada neste sábado, 13, em comparação com a semana imediatamente anterior.

O valor médio de revenda do insumo passou de R$ 98,41 para R$ 98,91, representando um aumento de R$ 0,50 na segunda semana de 2024. Os dados constam no levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural (ANP).

O gás de cozinha foi o produto que apresentou a maior variação semanal no Estado, com valor mínimo de revenda a R$ 84,99, encontrado em estabelecimentos de Caucaia e de Fortaleza. Na capital cearense, por outro lado, também é encontrado o maior preço de revenda do GLP: R$ 122,00.

Outro produto pesquisado a apresentar alta na semana foi o diesel comum, que subiu 0,4% na comparação com a semana imediatamente anterior. O valor médio do litro do combustível passou de R$ 6,09 para R$ 6,12. O diesel pode ser encontrado com seu menor valor em postos dos municípios de Crato e Juazeiro do Norte, R$ 5,84, e com seu maior valor em Icó, onde é comercializado a R$ 6,69.

Por sua vez, o litro do diesel S10, o mais consumido no País, teve alta modesta de 0,1% durante a semana, passando de R$ 5,93 para R$ 5,94, em média nos postos cearenses. O combustível teve seu menor valor encontrado em Caucaia, R$ 5,39, e seu maior preço verificado em Juazeiro do Norte, R$ 6,59.

Vale lembrar que os três produtos a registrar alta no valor médio ao longo desta semana tiveram reduções de preço no Ceará em 2023. A maior delas foi verificada no preço do gás de cozinha, que caiu 11,6% no ano passado.

Na sequência, aparecem o diesel S10, com queda de 10,8% e o diesel comum, com redução de 9%. Além deles, também o etanol hidratado comercializado no Estado teve queda em 2023, de 7%.

Por outro lado, outros combustíveis que ficaram com preço médio estável no levantamento mais recente da ANP, apresentaram alta em 2023.

A maior delas foi verificada no Gás Natural Veicular (GNV) que subiu 10,6%. Já a gasolina comum teve alta de 6,5% e a gasolina aditivada teve elevação de 5,4% em 2023.

Para o consultor na área de petróleo e gás, Bruno Iughetti, há duas explicações para o comportamento diferente no preço dos combustíveis no início de 2024 em comparação com o ano passado.

"A primeira grande causa é um acomodamento do mercado e a segunda causa é a situação para a Petrobras desses dois produtos, o gás de cozinha e o diesel, comparativamente aos preços internacionais", explica.

"Em decorrência dos últimos acontecimentos no Oriente Médio, o preço do petróleo cru subiu 3% na última semana e isso vem se refletir nos preços internos porque o Brasil também exporta e, consequentemente, sofre as consequências", detalhou o especialista, ao citar a tensão no Iêmen, com bombardeios do Ocidente a posições de rebeldes houthis.

Ele acrescenta, por fim, que podem haver novos aumentos se os conflitos no Oriente Médio se acirrarem, lembrando também a situação na Faixa de Gaza, alvo de bombardeios israelenses, desde o ataque do Hamas em 7 de outubro do ano passado.

"Nós ainda somos dependentes das importações de diesel. Nós importamos, praticamente, 15 bilhões de litros em 2023 e e obviamente que esse volume sofre os efeitos do movimento de alta e de baixa do mercado internacional", conclui.



Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia