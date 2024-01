Preço do material escolar varia até 763% em Fortaleza, indica Procon

Foto: AURÉLIO ALVES O apontador com coletor foi o de maior variação de preço

Grande parte das pessoas sabe que o planejamento para as compras do material escolar requer atenção, mas o que elas podem não imaginar é que os preços dos produtos já atingiram uma variação de 763,33% em Fortaleza neste início de ano, de acordo com um levantamento do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).

A pesquisa comparou valores de 49 itens em oito estabelecimentos: sete localizados no Centro, na Rua Floriano Peixoto, e um no Bairro de Fátima. A apuração ocorreu entre os dias 8 a 11 de janeiro de forma presencial e virtual. Lápis, canetas, pastas, borrachas, réguas, apontadores, tesouras, cadernos e mochilas estavam entre a lista consultada.

A maior diferença de valores, de 763,33%, deu-se no “apontador com coletor” da marca Cis. O mais barato custava R$ 0,30 na Comercial Dantas e o mais caro era R$ 2,59 na Sodine. A média geral de preços dos itens ficou em R$ 1,60, mas três empresas ficaram abaixo disso.

Já o apontador de lápis “com depósito 1 furo fashion (Referência: 125FS)”, da fabricante Faber Castell, registrou a menor variação percentual de preços, equivalente a 5,09%, em que o valor mais baixo foi R$ 5,70 na Livraria do Estudante e o mais alto foi R$ 5,99 na CD Max Office.

De acordo com o Procon Fortaleza, o propósito da pesquisa é “encaminhar ao consumidor referências de preços e variedades de produtos a partir dos resultados obtidos, oferecendo um comparativo detalhado entre livrarias ou papelarias”. Confira lista detalhada de produtos neste link.

Orientações do Procon

O presidente do órgão, Wellington Sabóia, afirmou ainda que as escolas não podem impor marcas de produtos, livrarias específicas ou itens da própria instituição de ensino. Isso poderia levar às instituições de ensino a serem penalizadas.

“Outra denúncia frequente é a retenção de transferência de alunos com inadimplência, o que é proibido. Também é vedado o pagamento de valores ou taxas em substituição do material escolar, exceto quando esta seja uma decisão do contratante e não uma exigência da escola", detalhou.

Dicas na hora de comprar

Para a professora do curso de Economia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Alesandra Benevides, é importante fazer uma "batida de preços" antes de começar a comprar. "(Isso) vai te dar uma noção de quanto está custando cada item da lista de material escolar que foi pedido".

Outra dica da docente é para os pais e responsáveis reaproveitarem produtos usados do ano passado. "Um apontador, alguma borracha, enfim, reaproveitar o que dá para reaproveitar. Então, é importante também ficar atento a isso". Ir a sebos ou procurar bazares também podem ser uma boa opção.

"Mais do que economizar, é incluir os filhos nessa pesquisa. Se for, obviamente, uma criança que já tem algum entendimento, é fazer com que a própria criança participe dessa garimpagem, porque ele vai valorizar mais o material que ele vai receber para o início do ano letivo", acrescentou.

Entretanto, levar as crianças às compras pode estimulá-las a optarem por produtos mais caros, de marcas ou personagens específicos, o que talvez dificulte na hora da economia, segundo o docente da UFC e economista, Érico Veras Marques.

Cenário econômico não deve impactar



O professor Érico Veras Marques destacou que o cenário econômico atual não deve ter grande impacto nos preços. Como a inflação está mais baixa, a variação desses valores não ocorre em função da inflação em si, mas em função da demanda e do local de compra.

“O momento que a gente está vivendo de demanda aquecida para material escolar faz com que tenha aumento nos preços, independente de aspectos macroeconômicos”, disse.

Marques citou também que fazer compras no Centro da Fortaleza ou em maior quantidade é mais barato do que fazer compras em shoppings, por exemplo, ou adquirir produtos considerados de "marca".

"Se você puder dividir as compras, é melhor ainda. E aí eu não tô falando só do parcelamento do pagamento, mas também da divisão das compras dos produtos", complementou.



Denúncias

De forma anônima, as pessoas podem denunciar práticas abusivas referentes a matrículas e compras de material escolar por meio do site da Prefeitura de Fortaleza, no campo "Defesa do Consumidor"; pelo aplicativo Procon Fortaleza ou pela Central de Atendimento ao Consumidor 151.



