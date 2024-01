A falta de orçamento e controle dos gastos, com 48,8% das respostas;

Gastos imprevistos, com 26,1%;

O aumento dos gastos considerados essenciais, com 22,5%;

As compras por impulso, sem necessidade ou além do necessário, com 19,4%;

Redução dos rendimentos, com 17,5%;

Desemprego, com 16,2%.

Fonte: Fecomércio-CE