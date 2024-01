Peritos do INSS fazem paralisação e filas se acumulam em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA CASCAVEL, CEARÁ, BRASIL, 17.01.2024: Greve do INSS. agência centro.

Os peritos médicos federais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aderiram a uma paralisação de 24 horas nesta quarta-feira, 17. A medida gerou filas nas agências do órgão, em Fortaleza.

A categoria reivindica reajuste salarial de 23%, concurso público imediato para contratação de 1.500 profissionais e cumprimento de cláusulas firmadas em acordo com o Governo Federal em 2022.

Veja a lista detalhada de reivindicações no fim da matéria.

A Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP) informou que, caso o Governo Federal não chame a classe para conversar, a paralisação se estenderá para os dias 24 e 31 de janeiro. O órgão informou que a Assembleia permanece aberta para discussões.

A reportagem entrou em contato com o Ministério da Previdência Social e com o INSS para obter um posicionamento e mais informações sobre o tema, mas ainda não houve retorno até esta publicação.

O POVO visitou duas agências do órgão no Centro de Fortaleza na manhã de hoje. Não havia nenhum perito médico nos locais, nem faixas ou cartazes para indicar a paralisação. Já as filas se acumulavam com pessoas buscando por informação e atendimento.

Em meio às filas

Maria Regina, de 51 anos, foi uma das pessoas pegas de surpresa. A mulher, que busca um auxílio-doença, se deslocou de Quixadá, a 168 quilômetros de Fortaleza, para realizar a perícia que estava agendada hoje na capital, mas não obteve sucesso.

“É complicado, eu gastei sem poder pra vir aqui. Eu vim só pra isso, vou voltar pra Quixadá ainda hoje. Só Jesus na causa”, relatou.

Já o ex-funcionário da Marinha Mercante, José Hermes de Alencar Neto, 43, espera há cinco anos pela perícia, afirmando que os seus agendamentos sempre são remarcados.

O último estava programada para o dia 11 de janeiro, mas o médico foi diagnosticado com coronavírus, impossibilitando o atendimento; enquanto o de hoje contou com a paralisação da classe.

“Sofri um acidente em 2018 que não me deixa mais trabalhar, virei PCD (pessoa com deficiência). Desde 2019, tento conseguir a aposentadoria no INSS em vão. Não consegui nem a primeira perícia”, explicou.

Filas se acumulavam com pessoas buscando por informação e atendimento no INSS hoje. Crédito: Ana Luiza Serrão

Sistema do INSS fica fora do ar

Por problemas no link da Telebras, o sistema do INSS está fora do ar hoje, 17, em diversas localidades do Brasil. O POVO entrou em contato com a entidade que afirmou ser uma questão "intercorrente", e que já está trabalhando para resolver a questão.

O aplicativo Meu INSS e o AtestMed, mecanismos utilizados para solicitar pedidos de aposentadoria, extrato de pagamento e análise de atestados médicos, foram afetados pelo sistema, conforme informação da Folha de S. Paulo.



Nas agências físicas, os servidores foram orientados pela pasta a receber documentações e dar entrada em requerimentos. O órgão disponibilizou também o número 135 para reagendar atendimentos.



Insatisfação da categoria

Em uma transmissão ao vivo na plataforma do YouTube na manhã de hoje, o presidente da ANMP, Luiz Carlos Argolo, relatou que a adesão ao movimento demonstra o “nível de insatisfação” com o Governo, que, de acordo com ele, não fornece resposta em meio às tentativas de diálogo e negociação.

O vice-presidente da instituição, Francisco Eduardo Cardoso Alves, destacou ainda que a paralisação conta com um número expressivo de adesão entre a categoria. “Estou muito surpreso, esperávamos uma adesão menor”.

Argolo acrescentou que aderiram à causa, até mesmo, colegas não associados e alguns da própria gestão. “É uma demonstração de força para dar um basta a violações contra direitos”, disse.

Conforme a ANMP, o Governo planeja extinguir a Perícia Médica Federal ao ignorar demandas e promover o enfraquecimento da carreira no ano passado. “(O Governo) desrespeitou acordos e a relevância da avaliação médico-pericial”, de acordo com a entidade.

Confira a pauta detalhada de reivindicações:

Promoção imediata de concurso público para 1500 novos peritos médicos federais;

Implementação de recomposição salarial de 23%;

Cumprimento de todas as cláusulas do termo de acordo firmado após a última greve da carreira, como: Retorno da pontuação original da tarefa AtestMed para 1 ponto; Exclusão do pedágio como requisito para a adesão ao programa de bonificação; Manutenção da pontuação do faltoso; Restabelecimento do critério de preenchimento e de formação da agenda de atendimentos dos peritos médicos federais em respeito à antecedência mínima de 7 dias; Reimplementação do bloqueio da agenda e da atribuição de disponibilidade integral da meta diária quanto da ocorrência de reuniões técnicas; Reinstituição do controle centralizado de agendamentos no âmbito das coordenações regionais; Preservação absoluta do direito ao gozo de pontos facultativos e de feriados locais; Extinção de medidas e de condutas que interfiram na autonomia médica ou que possuam caráter nítida e meramente punitivo; Edição do decreto regulamentador da progressão funcional dos integrantes da carreira; Arquivamento de todos os eventuais PADS e sindicâncias com o escopo de perseguição contra os peritos médicos federais; Fim das ameaças feitas pelos gestores de retirar os servidores do programa de gestão; Retorno de todos os peritos médicos federais para o regime de atendimento presencial, inclusive os que estão lotados na área Meio; Restabelecimento da universalidade das tarefas e extinção da figura do 'especialista', inclusive em relação às perícias hospitalares; Correção de todos os defeitos de infraestrutura nas agências da Previdência Social, principalmente no que se refere aos pórticos detectores de metal e aos condicionadores de ar; Ressalva expressa ao caráter excepcionalíssimo dos mecanismos de teleavaliação na perícia médica e edição de norma que torne expresso o caráter voluntário e facultativo da adesão dos servidores a essa sistemática; Convocação formal para que a ANMP participe de todos os fóruns e instâncias de discussão sobre temas relacionados direta e indiretamente com a carreira de perito médico federal.



*Atualizado às 13h47 com informações sobre a falha no sistema do INSS.

