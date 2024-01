Botijão de gás varia até 48% em cidades do Ceará

Foto: Aurelio Alves O município de Quixadá, a 168 km de Fortaleza, registrou o gás mais barato

Utilizado em quase todos os domicílios, o gás de cozinha ou gás liquefeito de petróleo (GLP) pode ser encontrado com uma variação de preço de até 48% no Ceará, a depender da localização. É o que mostra pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entre os dias 14 a 20 de janeiro deste ano.

Confira listas de preços e locais abaixo.

As mudanças de valores impactam diretamente o bolso dos consumidores, uma vez que o botijão de 13 quilos - alvo da pesquisa da ANP - é o mais usado nas cozinhas do País.

Os mais sortudos podem encontrar o GLP a R$ 81,99 no Estado, outros acham o mesmo produto por até R$ 122,00. Isso equivale a uma variação de 48,79%.

O município de Quixadá, a 168 quilômetros de Fortaleza, registrou o gás mais barato do Ceará no levantamento da ANP, enquanto a capital cearense teve o custo mais caro no período. Algo incomum na visão do consultor na área de gás e petróleo, Bruno Iughetti.

“Não faz sentido o gás está mais caro em Fortaleza em relação aos outros municípios, pois estes sofrem o impacto do frete, o que não ocorre aqui”, observou.

O preço deste produto é definido, de modo geral, por questões de mercado. Com base, também, no ponto de suprimento onde é recebido e no custo do transporte feito para outros locais, segundo explicou o especialista entrevistado pelo O POVO.

“Esse gás é transportado (de Fortaleza) por vias rodoviárias para outros municípios do interior do Ceará, havendo uma variação atribuída ao custo do frete, o que resulta em disparidades de preços entre diferentes localidades”, acrescentou.

Veja o preço médio de revenda do GLP em cidades do Ceará

Quixadá: R$ 90,55

Caucaia: R$ 98,49

Fortaleza: R$ 99,22

Maracanaú: R$ 97,49

Crateús: R$ 98,37

Limoeiro do Norte: R$ 99,28

Itapipoca: R$ 103,75

Sobral: R$ 101,33

Iguatu: R$ 98,75

Ico: R$ 104,40

Canindé: R$ 99,00

Crato: R$ 103,00

Juazeiro do Norte: R$ 103,00

O cálculo é definido pela média de valores consultados em cada localidade, em meio a 96 estabelecimentos pesquisados no Estado para o GLP.

O preço médio de revenda do Ceará foi de R$ 99,66, sendo o quinto menor valor entre estados do Nordeste, atrás de Pernambuco (R$ 86,98), Alagoas (R$ 92,06), Piauí (R$ 94,92) e Sergipe (97,95).

Veja o preço médio do GLP em estados do Nordeste

Pernambuco: R$ 86,98

Alagoas: R$ 92,06

Piauí: R$ 94,92

Sergipe: R$ 97,95

Ceará: R$ 99,66

Maranhão: R$ 100,90

Rio Grande do Norte: R$ 101,94

Paraíba: R$ 103,28

Bahia: R$ 105,76

Já Fortaleza ficou na nona posição entre as capitais brasileiras com menor valor para o gás de cozinha, a um preço médio de R$ 99,22, em que o mínimo foi de R$ 84,99 e o máximo de R$ 122,00.

Recife liderou o ranking das capitais com um preço médio de R$ 81,99, seguida de Curitiba (R$ 89,81), Teresina (R$ 93,51), Brasília (R$ 93,55) e Maceió (R$ 94,42). Confira lista detalhada abaixo.

Veja as 10 capitais com menor preço médio do GLP

Recife (PE): R$ 81,99 Curitiba (PR): R$ 89,81

Teresina (PI): R$ 93,51

Brasília (DF): R$ 93,55

Maceió (AL): R$ 94,42

Rio de Janeiro (RJ): R$ 94,79

São Luís (MA): R$ 95,10

Aracaju (SE): R$ 96,64

Fortaleza (CE): R$ 99,22

Goiânia (GO): R$ 100,00

Perspectiva de preço do GLP e combustíveis para 2024

O valor do gás liquefeito de petróleo não engloba apenas a formulação de dados técnicos, mas também um viés político que atende às diferentes camadas sociais, bem como a disponibilidade no mercado internacional, segundo Iughetti, o qual espera uma retração nos preços do GLP em 2024.

“O gás está em baixa, seguindo o exemplo do preço do petróleo bruto. Além disso, há um fator muito importante aqui no Brasil, que é o fator social. O preço do gás possui uma componente social inerente, atendendo também às questões sociais relacionadas ao uso do gás de cozinha”, detalhou.

Questionado também sobre as expectativas de valores para outros derivados do petróleo, o especialista esclareceu que não prevê um movimento de alta para esse ano. “O que se espera aqui como efeito no Brasil é que os preços se mantenham no mesmo patamar”, disse.

“Esperamos uma estabilização nos preços do diesel e da gasolina, e um movimento acentuado de queda no preço do etanol hidratado, em função dos excelentes números da safra de cana que ocorreram e ainda ocorrerão esse ano”, complementou.

Entretanto, isso dependerá das condições de mercado, visto que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia está em curso, bem como os conflitos de Israel e da Palestina. É o que afirmou Iughetti, já que “o Brasil ainda é dependente da importação de derivados de petróleo, tanto da gasolina quanto do diesel.

Gasolina Comum

Fortaleza foi a capital com o preço médio de revenda da gasolina comum mais caro do Nordeste na pesquisa da ANP, a R$ 5,96 por litro.

Dentre 44 postos de combustíveis consultados na cidade, o preço mínimo de revenda era de R$5,63 e o máximo de R$ 5,99.

A média de valores da capital superou, inclusive, a do Ceará (R$ 5,90), em meio a 138 estabelecimentos consultados.

Já no Brasil o preço médio de revenda foi de R$ 5,58, com o mínimo de R$ 4,58 e o máximo de R$ 7,99 entre 4.620 postos visitados.

Gasolina Aditivada

O preço médio da gasolina aditivada em Fortaleza, no levantamento da ANP de 14 a 20 de janeiro, foi de R$ 6,12. No Ceará, R$ 6,07. No Nordeste, R$ 5,78. No Brasil, R$ 5,77.

Óleo Diesel

Não houve levantamento para o preço médio do óleo diesel em Fortaleza entre 14 a 20 de janeiro. No Ceará, foi de R$ 6,14. No Nordeste, R$ 5,86. No Brasil, R$ 5,85. Os dados são da ANP.

Etanol Hidratado

Fortaleza, com R$ 4,21, ficou acima da média nacional, de R$ 3,42, para o preço do etanol hidratado no período de consulta da ANP. O Ceará registrou R$ 4,25 e o Nordeste, R$ 4,01.

GNV

Já o preço médio de revenda do gás natural veicular (GNV) em Fortaleza foi de R$ 4,99, valor semelhante ao registrado pela média do Ceará. O Nordeste ficou abaixo, com R$ 4,54; e Brasil, com R$ 4,59.



