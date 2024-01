Fortaleza tem recorde de 776 alvarás de construção expedidos em 2023

Foto: FCO FONTENELE Número vem acompanhado de uma variação de 5,37% no valor do metro quadrado na capital cearense

O mercado imobiliário de Fortaleza encerrou o ano de 2023 com recorde de 776 alvarás de construção expedidos pelo poder público, conforme dados do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 15ª Região (Creci-CE).

O número vem acompanhado de uma variação de 5,37% no valor do metro quadrado na capital cearense, que era de R$ 7.169 em dezembro do ano passado. A variação foi verificada em outra pesquisa, a do Índice FipeZap, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.

Entre as cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a que movimentou mais VGV no ano (considerando os dados até o terceiro trimestre), depois de Fortaleza (R$ 2,2 bilhões), foi Aquiraz (R$ 636 milhões), seguida por Caucaia (R$ 419 milhões), Eusébio (R$ 225 milhões), Maracanaú (R$ 79 milhões) e Itaitinga (R$ 12 milhões).



Conforme Sérgio Macedo, diretor responsável pela Comissão de Pesquisas (CPES) do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará (Sinduscon-CE), apesar de gargalos, como a escassez de terrenos na área nobre de Fortaleza para novos lançamentos e a maior rigidez dos bancos na concessão de financiamentos, o mercado imobiliário local registrou números vigorosos.



Para ele, "as perspectivas para 2024 no setor imobiliário em Fortaleza são positivas. O crescimento será impulsionado por fatores como: a retomada da economia brasileira, que deve se consolidar em 2024 e os investimentos públicos, que devem continuar a crescer em setores como infraestrutura e também o de habitação, através do Programa Minha Casa Minha Vida, que traz a menor taxa de juros da história (a partir de TR + 4% a.a). O setor deve continuar a gerar empregos, com a criação de cerca de 10 mil novos postos de trabalho nos próximos".

Já o conselheiro do Creci-CE, Araújo Ataick, “o mercado imobiliário de Fortaleza tem testemunhado um cenário dinâmico e promissor. A expansão urbana, impulsionada pelo desenvolvimento econômico e pela atração de investimentos, contribuiu para um aumento na construção de empreendimentos residenciais e comerciais. Bairros como Aldeota, Meireles, Luciano Cavalcante, Passaré, Messejana e Maraponga destacam-se como áreas de alto interesse, com imóveis que vão desde apartamentos luxuosos até opções mais acessíveis”.

Ele acrescenta que “o setor de imóveis residenciais, incluindo condomínios, loteamentos fechados e casas, tem sido particularmente ativo. Projetos modernos e infraestrutura de qualidade atraem tanto investidores quanto aqueles que buscam residência fixa. Além disso, programas de financiamento imobiliário têm facilitado o acesso à moradia, impulsionando a compra de imóveis”.

“O mercado de imóveis comerciais também tem se expandido, com o surgimento de novos empreendimentos voltados para o setor empresarial. Prédios modernos, escritórios maiores e espaços comerciais inovadores têm atraído empresas locais e internacionais, contribuindo para a diversificação do mercado”, prossegue o conselheiro do Creci-CE.

Os bons resultados registrados em Fortaleza e no Ceará, de um modo geral, seguem a tendência nacional. Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), o mercado imobiliário brasileiro apresentou crescimento de 14,4% nas vendas de imóveis nos sete primeiros meses de 2023 em comparação com período equivalente de 2022.

Ainda conforme o indicador, o segmento de habitações populares liderou o crescimento, com alta de 18,3% e R$ 11,9 bilhões em transações realizadas. Já o segmento de médio e alto padrão teve alta de 15,1% e R$ 10,7 bilhões em transações. Para Ataick, esse crescimento pode ser atribuído a uma série de fatores, incluindo a retomada do programa MCMV (Minha Casa, Minha Vida).

O especialista cita ainda como fatores por trás da expansão: o aumento da renda da população, que permite que mais pessoas adquiram imóveis; a redução da taxa básica de juros, que torna o financiamento imobiliário mais acessível; e o aumento da procura por imóveis como investimento, com o objetivo de valorização futura. (Colaborou Révinna Nobre)



