Cagece: novo data center fortalece projeto da Dessal

Tema repercutiu no País por temor de colapso na web

O anúncio feito na última segunda-feira, 22, de que a multinacional Angola Cables construirá um novo data center na Praia do Futuro em Fortaleza até 2025 fortaleceu a ideia de que é possível conciliar a implantação de uma usina de dessalinização na região com a estrutura de cabos submarinos de fibra óptica que chega ao local.

Essa é a interpretação da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), que desenvolve o projeto da usina por meio de uma parceria público-privada (PPP) com o Consórcio Águas de Fortaleza.

A iniciativa vem sendo alvo de críticas e manifestações por parte de empresas de telecomunicações ao longo dos últimos dois anos, que vão da possibilidade de fuga de novos investidores até o colapso da internet no Brasil, em caso de dano a um ou mais cabos submarinos.

A própria Angola Cables chegou a se manifestar em novembro do ano passado, por meio de nota, expressando preocupação com a instalação da chamada Dessal do Ceará na Praia do Futuro.

“Existe insegurança jurídica e técnica em torno da usina e isso terá influência nas decisões de escolher Fortaleza como ponto de amarração de seus cabos”, disse a companhia à época. Agora, após anunciar investimento de R$ 250 milhões, na fase inicial da construção de um novo data center já para o 2º semestre deste ano, e de R$ 400 milhões, até a conclusão do projeto, prevista para 2025, a multinacional enviou nota ao jornal O POVO em tom mais neutro.

“Reforçamos que continuamos atuando normalmente e mantemos a execução dos projetos atuais e estudo dos projetos já desenhados para o Brasil. Com relação à usina de dessalinização, a Angola Cables segue aguardando as decisões dos órgãos envolvidos”, disse a empresa no comunicado. O anúncio dos novos investimentos na Praia do Futuro, em Fortaleza, ocorreu, a propósito, após reunião entre o governador Elmano de Freitas (PT) e o CEO da Angola Cables, Ângelo Dama.

Nesse sentido, também por meio de nota, a Cagece disse que “vê como positivo o investimento no novo empreendimento da Angola Cables, na Praia do Futuro, confirmando que, baseada nos estudos técnicos e ambientais realizados, é possìvel a coexistência da planta de dessalinização com as infraestruturas de dados existentes e também com outras que venham a se instalar naquela região”.

O informe comunica ainda que “o projeto para a instalação da Planta de Dessalinização na Praia do Futuro permanece com o mesmo cronograma. Após autorização dos órgãos competentes e finalizadas todas as etapas necessárias, a construção da planta deverá ser iniciada ainda neste semestre”.

Para o coordenador do programa Academia Huawei no Instituto Federal de Educação do Ceará (IFCE), Moacyr Regys, “ter um investimento de grandes empresas, como a Angola Cables, com certeza vai trazer muito emprego para o nosso Estado”.

Contudo, sobre a usina de dessalinização, o especialista defende que apesar do baixo risco de dano à estrutura de cabos submarinos, “o ideal seria que ela fosse construída com maior distância do que os atuais 500 metros, talvez 1km ou 2km”.



Conexão ligará Caiena a Fortaleza

Em meio à polêmica, outra empresa de telecomunicações anunciou plano de estabelecer uma conexão submarina, com 2,1 mil km de extensão, ligando Caiena, capital da Guiana Francesa, ao cabo de fibra óptica da Ellalink que já opera na capital cearense.

O projeto é uma parceria com a Société Publique Locale pour l'Aménagement Numérique de la Guyane (Splang), empresa estatal da região ultramarina francesa.

A ideia é conectar não só Fortaleza com Caiena, mas também a Belém, no Pará. E, principalmente, essas duas cidades à África e à Europa.

Conforme prevê o projeto, o cabo do novo ramal contará com dois pares de fibra óptica: um conectando a Guiana Francesa diretamente com a Europa e o outro com Fortaleza, onde a EllaLink já possui um ecossistema de parceiros e de data centers em operação.



Riscos

Segundo especialista, maior número de casos envolvendo danos em cabos de fibra óptica se dá por acidentes com âncoras de navios