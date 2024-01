Governo assina ordem de R$ 1 bilhão para construção de dois novos lotes na Transnordestina

Foto: FÁBIO LIMA  1.300 empregos diretos e mais de 2.600 indiretos serão gerados nos municípios relacionados às obras

Um percurso de 101 quilômetros entre as cidades de Acopiara, Piquet Carneiro e Quixeramobim receberá os lotes 4 e 5 da Ferrovia Transnordestina, com um contrato no valor de R$ 1 bilhão, afirmou o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

A ordem de serviço para construção do trecho foi assinada na terça-feira, 23, por membros do Estado.

O valor total da ferrovia no Ceará é de R$ 6,5 bilhões. Outros R$ 2 bilhões serão destinados ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Elmano destacou também que vai articular com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), um aditivo para todo o recurso da obra necessário para chegar até o Pecém.

O diretor-presidente da Transnordestina Logística, Tufi Daher, acrescentou também, no evento, que o montante do aditivo é de R$ 3,8 bilhões.

“Ele não é todo de uma vez. Ele é R$ 1 bilhão em 2024, R$ 1 bilhão em 2025 e para finalizar R$ 1,8 bilhão em 2026”, detalhou.

“Como nós temos todos os projetos executivos aprovados, todas as licenças ambientais em dia, toda a desapropriação executada, com essa segunda fase do aditivo, a nossa pretensão ainda este ano é contratar toda a obra de infraestrutura até o Porto de Pecém”, complementou Daher.

Geração de empregos

Os lotes 4 e 5 da Transnordestina começarão a ser construídos simultaneamente pela Marquise Infraestrutura a partir de março, com conclusão prevista para ocorrer antes de 2026.

São estimados 1.300 empregos diretos e mais de 2.600 indiretos nos municípios relacionados às obras.

Já o pico de obras da ferrovia no Ceará deverá gerar entre 8 a 9 mil empregos diretos.

“Cada emprego direto, segundo o BNDES, gera cinco empregos indiretos. Então, estamos falando na ordem de grandeza de mais de 50 mil famílias que vão se beneficiar”, pontuou o diretor-presidente da Transnordestina Logística.

"Nós vamos ajudar muito várias cadeias produtivas no interior do Ceará", disse o governador Elmano de Freitas. Crédito: FÁBIO LIMA

De acordo com o governador do Estado, a perspectiva é dobrar o volume de carga do Porto do Pecém.

“Nós vamos ajudar muito várias cadeias produtivas no interior do Ceará. Nós vamos poder ajudar, com a Transnordestina, a vir milho, soja. Os produtores de leite, o produtor de suíno, produtores de aves e de ovos”.

Cinco metros cúbicos de movimento de terra, 11 viadutos, cinco pontes, sistema de drenagem e camadas de sublastro do corpo da ferrovia estão incluídos nos lotes 4 e 5, de acordo com o Governo do Ceará.

“Nós precisamos ainda depois, até 2029, tem uma parte que vai ser feita para ir mais para dentro da produção de grãos no Piauí. Então, vai ter ainda outra fase posterior no Piauí, que é importante para o Ceará, porque aproxima a ferrovia da região produtora de grãos”, explicou Freitas.

Saiba mais sobre a Transnordestina

O projeto da Transnordestina tem 1.209 km de extensão em linha principal, atravessando 53 municípios, partindo de Eliseu Martins (PI) em direção ao porto do Pecém (CE).

Com três terminais de carga, a Transnordestina conta com 608 quilômetros no Ceará. A fase do projeto que liga o Piauí ao Pecém já está 70% executada, segundo balanço da gestão estadual.

Mudanças no Pix em 2024: Dei Valor mostra o que está previsto

Mais notícias de Economia

Contas

Impacto orçamentário da renúncia fiscal é estimado em R$ 500 milhões por ano, ou cerca de 0,01% do Orçamento da União