Isenção para investimentos em portos custará até R$ 5 bi

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 07-12-2023: Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, faz uma visita técnica ao Porto de Fortaleza. (Foto: Samuel Setubal)

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse ontem que a expectativa é de que o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto) represente desoneração de até R$ 5 bilhões em até cinco anos. A declaração foi feita em evento que celebrou a prorrogação do benefício até 2028.

Mais cedo, Costa Filho já havia falado que o governo esperava um impacto fiscal de R$ 2 bilhões por ano, a começar em 2024, em valor que reduziria gradativamente. Ele reiterou que o impacto dependerá dos investimentos do setor privado.

O ministro ainda reiterou que o Reporto está previsto na Lei Orçamentária Anual e que se trata de uma renovação de benefício. Ainda assim, sustentou que há uma "possibilidade viva" que o setor seja incluído em tratamento diferenciado ao longo da regulamentação da reforma tributária.

Implementado em 2004, o Reporto isenta empresas do pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Imposto de Importação.

Essas isenções servem para compra de máquinas, equipamentos, peças de reposição e outros bens para utilização exclusiva na execução de serviços ligados ao setor portuário.

A previsão era de que os benefícios fiscais seriam extintos no ano passado. Contudo, o setor defendeu que o fim do Reporto resultaria em encarecimento estimado em 10% nos investimentos portuários e por isso pediram a prorrogação. (Agência Estado)





