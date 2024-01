Prefeitura de Fortaleza lança concurso com 2,2 mil vagas

Foto: Beatriz Boblitz/Prefeitura de Fortaleza Sarto afirmou que convocações começam ainda neste ano

A Prefeitura de Fortaleza anunciou nesta terça-feira, dia 23, concurso público com 2.241 vagas para a área da saúde. Salários iniciais variam entre R$ 1.404 até R$ 18.564. De acordo com o prefeito José Sarto (PDT), este será o maior edital já publicado na área da saúde. Veja todas as vagas abaixo.

O certame para empregos públicos contemplará os níveis superior, médio e técnico. Os aprovados irão atuar na Rede Municipal de Saúde.

O edital do concurso foi publicado após às 18 horas, mas apresenta instabilidade no site.

O concurso será coordenado pela Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor) e realizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

As inscrições começam às 10 horas do dia 5 de fevereiro e seguem até 23 horas do dia 5 de março. As provas estão previstas para o dia 14 de abril. Os interessados podem se inscrever no site da IBFC.

Das vagas ofertadas, 5% será destinada às pessoas com deficiência e 20% para pessoas negras.

O valor da inscrição será R$ 90 nível médico e técnico, R$ 120 para superior assistencial e R$ 180 para superior médico.

O edital contempla a isenção destes valores para casos específicos que se enquadram nas exigências do certame. As convocações dos aprovados começam ainda neste ano, segundo José Sarto.

O Frotinha da Messejana terá prioridade para receber receber os profissionais convocados, de acordo com o secretário municipal da saúde Galeno Taumaturgo.

"No primeiro momento, a maior demanda vai contemplar o Frotinha de Messejana, que será reaberto em breve, substituindo os vínculos temporários à medida que forem se encerrando. Isso será feito de forma gradual, bem planejada”, destaca o secretário.

Todos os convocados da saúde serão profissionais CLT, ressalta o prefeito.

"Nesse concurso da saúde, serão profissionais CLT, com todos os benefícios trabalhistas garantidos, entre férias, fundo de garantia e estabilidade”.

Sarto também destaca todos os concursos já realizados na gestão e a expectativa para a convocação dos servidores até o fim de 2024.

"Já fizemos concursos da Educação, da Guarda Municipal, da Sefin, e vamos lançar em breve o concurso do Iplanfor. Juntando todas essas áreas nós vamos convocar, até o fim do ano, mais de 5 mil profissionais. É a gestão que mais realizou concursos até agora", afirma.

A determinação do número de vagas por especialidade foi realizada por um planejamento estratégico entre a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e a Fagifor, explica Aline Gouveia, presidente da fundação.

“Nós fomos acionados pela SMS, e no decorrer do ano passado foi feito um estudo minucioso na atenção primária, secundária e terciária, o que nos fez chegar ao número de 2.241 vagas. São números expressivos: teremos quase mil vagas para técnicos de enfermagem, mais de 400 vagas para médicos e 450 para enfermeiros, além das outras áreas contempladas”, disse.

Há vagas para psiquiatria, psicólogo, médico veterinário, nutricionista, enfermeiro, entre outros.

Confira todas vagas ofertadas

Assistente social (20 h/semana) - 2 vagas - salário de R$ 2.571;

Assistente social (24 h/semana) - 15 vagas - salário de R$ 3.085,20;

Assistente social (30 h/semana) - 25 vagas - salário de R$ 3.856,20;

Auxiliar de farmácia (12x36) - 15 vagas - salário de R$ 1.263,60;

Auxiliar de farmácia (40 h/semana) - 23 vagas - salário de R$ 1.404;

Auxiliar de prótese dentária (40 h/semana) - 1 vagas - salário de R$ 1.404;

Auxiliar de saúde bucal (40 h/semana) - 45 vagas - salário de R$ 1.404;

Cirurgião-dentista (20 h/semana) - 1 vaga - salário de R$ 3.438;



Cirurgião-dentista (40 h/semana) - 14 vagas - salário de R$ 6.876;

Condutor socorrista (12x36) - 41 vagas - salário de R$ 1.917;

Educador físico (20 h/semana) - 8 vagas - salário de R$ 2.571;

Enfermeiro (30 h/semana) - 4 vagas - salário de R$ 4.297,50;

Enfermeiro (12x36) - 217 vagas - salário de R$ 5.157;

Enfermeiro (40 h/semana) - 160 vagas - salário de R$ 5.730;

Enfermeiro do trabalho (40 h/semana) - 1 vaga - salário de R$ 5.730;

Enfermeiro intensivista neonatal (30 h/semana) - 1 vaga - salário de R$ 4.297,50;

Enfermeiro intensivista neonatal (12x36) - 10 vagas - salário de R$ 5.157;

Enfermeiro obstetra (12x36) - 20 vagas - salário de R$ 5.157;

Enfermeiro socorrista (12x36) - 37 vagas - salário de R$ 5.157;

Engenheiro clínico (40 h/semana) - 1 vaga - salário de R$ 10.038;

Engenheiro de segurança do trabalho (40 h/semana) - 1 vaga - salário de R$ 10.038;

Farmacêutico (30 h/semana) - 1 vaga - salário de R$ 3.856,50;

Farmacêutico (12x36) - 26 vagas - salário de R$ 4.627,80;

Farmacêutico (40 h/semana) - 19 vagas - salário de R$ 5.142;

Fisioterapeuta (20 h/semana) - 13 vagas - salário de R$ 2.571;

Fisioterapeuta intensivista (12x36) - 10 vagas - salário de R$ 4.627,80;

Fisioterapeuta intensivista neonatal (12x36) - 1 vaga - salário de R$ 4.627,80;

Fonoaudiólogo (20 h/semana) - 1 vaga - salário de R$ 2.865;

Fonoaudiólogo (30 h/semana) - 4 vagas - salário de R$ 4.297,50;

Médico (20 h/semana) - 4 vagas - salário de R$ 9.282;

Médico (24 h/semana) - 54 vagas - salário de R$ 11.138,40;

Médico (30 h/semana) - 11 vagas - salário de R$ 13.923;

Médico (40 h/semana) - 71 vagas - salário de R$ 18.564;

Médico anestesiologista (24 h/semana) - 36 vagas - salário de R$ 11.138,40;

Médico cirurgião geral (24 h/semana) - 55 vagas - salário de R$ 11.138,40;

Médico cirurgião geral (30 h/semana) - 6 vagas - salário de R$ 13.923;

Médico cirurgião vascular (20 h/semana) - 4 vagas - salário de R$ 9.282;

Médico do trabalho (20 h/semana) - 2 vagas - salário de R$ 9.282;

Médico oncologista e obstetra (20 h/semana) - 14 vagas - salário de R$ 9.282;

Médico oncologista e obstetra (24 h/semana) - 26 vagas - salário de R$ 11.138,40;

Médico oncologista e obstetra (30 h/semana) - 5 vagas - R$ 13.923;

Médico infectologista (20 h/semana) - 7 vagas - salário de R$ 9.282;

Médico neonatologista (24 h/semana) - 13 vagas - salário de R$ 11.138,40;

Médico neonatologista (30 h/semana) - 5 vagas - salário de R$ 13.923;

Médico neurologista pediátrico (24 h/semana) - 1 vaga - salário de R$ 11.138,40;

Médico ortopedista e traumatologista (24 h/semana) - 22 vagas - salário de R$ 11.138,40;

Médico ortopedista e traumatologista (30 h/semana) - 6 vagas - salário de R$ 13.923;

Médico pediatra (20 h/semana) - 14 vagas - salário de R$ 9.282;

Médico psiquiatra (24 h/semana) -14 vagas - salário de R$ 11.138,40;

Médico socorrista (24 h/semana) - 36 vagas - salário de R$ 11.138,40;

Médico veterinário (40 h/semana) - 13 vagas - salário de R$ 5.142;

Nutricionista (20 h/semana) - 5 vagas - salário de R$ 2.571;

Nutricionista (40 h/semana) - 1 vaga - salário de R$ 5.142;

Psicólogo (20 h/semana) - 5 vagas - salário de R$ 2.571;

Psicólogo (30 h/semana) - 10 vagas - salário de R$ 3.856,50;

Técnico em análises clínicas (12x36) - 31 vagas - salário de R$ 1.917;

Técnico em enfermagem (12x36) - 714 vagas - salário de R$ 2.755,80;

Técnico em enfermagem (40 h/semana) - 159 vagas - salário de R$ 3.062;

Técnico em enfermagem socorrista (12x36) - 77 vagas - salário de R$ 2.755,80;

Técnico em equipamentos biomédicos (40 h/semana) - 1 vaga - salário de R$ 2.130;

Técnico em imobilizações ortopédicas (12x36) - 8 vagas - salário de R$ 1.917;

Técnico em massoterapia (20 h/semana) - 3 vagas - salário de R$ 1.065;

Técnico em massoterapia (40 h/semana) - 8 vagas - salário de R$ 2.130;

Técnico em prótese dentária (40 h/semana) - 1 vaga - salário de R$ 2.130;

Técnico em radiologia (24 h/semana) - 46 vagas - salário de R$ 2.666,40;

Técnico em segurança do trabalho (40 h/semana) - 3 vagas - salário de R$ 2.596;

Terapeuta ocupacional (20 h/semana) - 13 vagas - salário de R$ 2.865.

