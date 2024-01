Foto: João Victor Costa Ceará recolhe mais de R$ 113,4 milhões de empresas devedoras.

O Ceará teve um recolhimento de R$ 113.425.370,94 de empresas devedoras no estado, do total de R$ 179.829,73 de débitos, entre 2019 e 2023.

O levantamento foi apresentado na primeira reunião de 2024 do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Ceará (Cira/CE) com participação do Ministério Público do Ceará (MPCE), na última terça-feira, 23.

Até dezembro de 2023, as empresas classificadas como devedores contumazes, que não participaram das audiências e foram notificadas pelo Cira, somam R$ 139.104,22 de dívidas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), segundo dados do comitê.

Já nas multas, o total contabilizado foi de R$ 22.210,61 de multas e R$ 18.514,90 de juros.

Também em 2023, 55 empresas que somavam dívida de R$ 46.707.670,56 com o estado, foram convidadas para audiências com o comitê.

Após as reuniões, R$ 26.103.525,65 foram parcelados e R$ 5.754.018,11 foram recolhidos.

A primeira reunião foi realizada na sede da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Estiveram presentes o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (GAESF), Ricardo Rabelo, e os promotores de justiça Plácido Barroso Rios, Felipe Diogo de Siqueira Frota e Morgana Duarte Chaves.

O comitê tem por finalidade acompanhar a situação dos contribuintes, indicar os meios de regularização de dívidas fiscais e implementar ações de combate à sonegação fiscal.

O Cira também é responsável por apurar e reprimir crimes contra a ordem tributária, por meio de adoção de medidas, de medidas administrativas e judiciais.

As audiências são realizadas com contribuintes que possuem débitos de ICMS com o estado.

Os encontros se fundamentam em critérios estabelecidos pela Lei Estadual nº 17.354/2020, que dispõe sobre o devedor contumaz.



