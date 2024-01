Volume de financiamentos no Ceará foi de R$ 2,9 bilhões em 2023

Foto: BÁRBARA DE MOIRA Financiamento imobiliário do Ceará foi de R$ 2,9 bilhões em 2023, aponta Abecip.

O crédito imobiliário no Ceará fechou com R$ 2,97 bilhões em 2023. Ao total, foram financiados 10.230 imóveis.

O levantamento foi realizado pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

O resultado foi maior em comparação com 2022, que registrou o valor de R$ 2,92 bilhões. Entretanto, o financiamento de imóveis no mesmo ano apresentou mais unidades, com 10.022.

O mesmo padrão foi observado em dezembro de 2022 e 2023 no cenário cearense. No último mês do ano passado, o valor do financiamento foi de R$ 198 milhões e 616 unidades.

Já em igual período de 2022, o crédito imobiliário registrou R$ 145 milhões e 695 unidades no segmento.

Abecip: projeção nacional

O Brasil registrou um volume de financiamento de R$ 251 bilhões. O desempenho registrou um aumento de 4% em relação a 2022 e uma movimentação de 994 mil unidades habitacionais.

A movimentação foi a segunda melhor da série, atrás apenas de 2021, com um crédito imobiliário de R$ 255 bilhões.

Em 2023, as operações com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) captaram R$ 153 bilhões, uma queda de 14,6% no comparativo de 2022, que registrou R$ 179 bilhões.

Apesar do recuo, o número foi o 3º melhor da série da SBPE.

O valor representa um marco importante para os novos patamares de produção, segundo Sandro Gamba, presidente da Abecip.

“É uma marca bastante importante e mostra que o mercado de maneira geral está operando em novos patamares em termos de produção, em termos de volume”, destacou Gamba.

Já as operações pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) decorrentes do programa Minha Casa, Minha Vida cresceram 59% e atingiram R$ 98 bilhões, o que representa uma alta de 59% em comparação a 2022.

Abecip: expectativas para 2024

As projeções da Abecip apontam estabilidade para 2024. Durante o ano, o volume total do financiamento imobiliário deve alcançar R$ 259 bilhões, um crescimento de 3% no comparativo do ano passado.

Nas operações com FGTS, a expectativa é um desempenho positivo de 8% no comparativo do ano anterior, resultando em R$ 106 bilhões.



Quanto ao financiamento com recursos do SBPE, o cenário deve ficar próximo de R$ 153 bilhões, apontando um cenário de estabilidade.

A associação também apresentou pautas prioritárias para este ano: segurança jurídica dos contratos e garantias, índice de monitoramento de preço dos imóveis, qualificação de profissionais, crédito com garantia de imóvel, dentre outros.

O diretor-executivo da Abrecip, Filipe Pontual, disse que a agenda apresentada é algo permanente da entidade e é uma busca para "perenizar" o mercado imobiliário.

Abecip: destaques de 2023

CGI

O Crédito com Garantia do Imóvel teve um crescimento de 8,2% nas concessões do ano passado.

Funding

O saldo da poupança registrou queda de 2,2% no ano anterior em relação a 2022, permanecendo ainda em patamar elevado, com R$ 747 bilhões.

As saídas líquidas de recursos foram da ordem de R$ 72,4 bilhões, sendo parcialmente compensadas pelo crédito de R$ 55,7 bilhões de rendimentos.

Dadas as condições de captação, outras fontes de recursos para o crédito imobiliário se mantiveram com um crescimento importante, de acordo com Gamba.

“Por exemplo, a LIG, com saldo de R$ 112 bilhões em 2023, mostrou crescimento de 25% comparado a 2022, e a LCI, com saldo de R$ 361 bilhões, registrou aumento de 51%”, disse.

Moradia

As operações pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) decorrentes do programa Minha Casa, Minha Vida cresceram 59% e atingiram R$ 98 bilhões. Alta de 59% ante 2022