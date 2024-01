Pedidos de seguro-desemprego no Ceará sobem 8,47% em 2023

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil TAXA de desemprego no Ceará é superior à média nacional

O número de requerimentos de seguro-desemprego no Ceará em 2023 foi 8,47% maior que o registrado no ano anterior. Ao todo, foram feitas 227.230 solicitações do benefício no passado, ante 209.478 realizadas em 2022.

O crescimento é ainda mais expressivo quando a comparação é feita com o período pré-pandemia, de 11,4% quando considerados os 201.220 pedidos feitos em 2019. Mesmo na comparação com o primeiro ano pandêmico, 2020, os números registrados em 2023 foram 10,7% maiores.

Vale lembrar que os meses de abril e maio daquele ano, logo após o primeiro lockdown decretado no Estado, registraram os dois maiores números de solicitações do benefício na série histórica no Ceará, com 18 mil e 19,1 mil pedidos. Os números constam do Painel do Seguro-Desemprego do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Apesar do número expressivo, a quantidade de solicitações de seguro-desemprego acumulada ao longo do ano passado representa menos da metade do número de desligamentos efetuados no Estado, segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), também compilados pela Pasta.

De acordo com o Caged, somente entre os meses de janeiro e novembro de 2023 foram feitas 466.412 demissões. Por outro lado, no mesmo período considerado, foram feitas 524.825 contratações no Ceará, resultando em um saldo positivo de 58.413 novos postos de trabalho gerados.

Rotatividade

A discrepância entre o número de pedidos de seguro-desemprego e o de desligamentos pode ser explicada por uma série de fatores, conforme o analista de mercado do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), Erle Mesquita, entre os quais, destaca-se a grande rotatividade profissional verificada no Estado.

“Parece até uma contradição, mas os pedidos de seguro-desemprego, geralmente, crescem quando há muita gente sendo contratada. Isso acontece porque no período em que há mais trabalho disponível os requerimentos acabam acontecendo exatamente por conta de se ter muita rotatividade no mercado”, disse Erle.

O especialista pontua, contudo, que outros fatores também ajudam a explicar a diferença entre o número de pedidos de seguro-desemprego. “Há que se lembrar que embora não represente a maior parte, algumas demissões acontecem com justa causa, o que não permite ao trabalhador solicitar o benefício”, cita.

Da mesma forma, ele lembra que cerca de um terço dos trabalhadores desempregados no Ceará está há mais de um ano nessa condição, sendo que o período para solicitar o benefício varia de 7 a 120 dias. “Também existe a questão do período de carência, a depender do fato de ser o primeiro, o segundo e, a partir do terceiro pedido de seguro-desemprego”, acrescenta.

Dinâmica

Apesar das questões mais ligadas à própria natureza e ao propósito do benefício, no caso específico do Ceará o crescimento da atividade econômica, abaixo da média do País, e um índice de desemprego maior que o registrado nacionalmente também ajudam a explicar o crescimento no número de pedidos de seguro-desemprego.

A taxa de desemprego no Estado, por exemplo, ficou em 9,2%, considerando os números dos três primeiros trimestres de 2023, enquanto o índice no Brasil foi de 7,7%. Já o Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará acumulou alta de 1,62%, enquanto o crescimento da economia brasileira foi de 3,2% no mesmo período analisado.



Tenha acesso a mais conteúdo no Dei Valor!

Mais notícias de Economia

O que é preciso saber?

O que é?

O Seguro-Desemprego é um dos benefícios da Seguridade Social e tem a finalidade de garantir assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado involuntariamente (sem justa causa).

Quem pode fazer uso desse serviço?

Trabalhadores formais que foram demitidos involuntariamente (sem justa causa) e que não possuem renda própria que seja suficiente à sua manutenção e de sua família. receberam salários de pessoa jurídica ou de pessoa física a ela equiparada, relativos a Pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da primeira solicitação; ou Pelo menos 9 meses nos últimos 12 meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da segunda solicitação; ou Cada um dos 6 meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando das demais solicitações

não recebem qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, com exceção do auxílio-acidente, do auxílio suplementar e do abono de permanência em serviço.

Onde solicitar?

No site: https://servicos.mte.gov.br/

No app Carteira de Trabalho Digital, disponível para iOS e Android

Canais de atendimento

E-mail: trabalho.ce@economia.gov.br

Telefone: 158

Documentação necessária

Documento do Requerimento do Seguro-Desemprego (você recebe do empregador este documento no momento que é dispensado sem justa causa)

Número do CPF

Fonte: Governo Federal

Tabela anual do seguro-desemprego 2024

Faixas de salário médio necessárias ao cálculo*

Cálculo da parcela**

até R$ 2.041,39

multiplica-se o salário médio por 0,8

de R$ 2.041,40 até R$ 3.402,65

o que exceder a R$ 2.041,39 multiplica-se por 0,5 e soma-se com R$ 1.633,10

acima de R$ 3.402,65

o valor será invariável de R$ 2.313,74

*Faixas de Salários atualizadas pelo número índice do INPC no ano de 2023, calculado pelo IBGE (3,71%)

**No ano de 2024, o valor do benefício Seguro-Desemprego não será inferior ao valor de R$ 1.412,00 que corresponde ao valor do salário mínimovigente.