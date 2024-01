Problemas nos principais canais marítimos afetam economia cearense

Foto: Acervo Canal do Panamá SECA no Canal do Panamá afeta economia marítima.

Com maior seca do no Canal do Panamá e os conflitos no Mar Vermelho, a economia marítima cearense já pode observar os impactos.

Com a rota reduzida pelo principal canal marítimo do mundo e os ataques contra embarcações no Canal de Suez, a tendência é um frete mais caro e um maior tempo de transação entre as cargas.

Antes da situação, o Frete Marítimo da China para Pecém (PEC) estava girando entre US$ 2.600 a US$ 2.900 (aproximadamente R$ 12 mil a R$ 14 mil).

Hoje, a cotação está em torno de U$ 3.700 a U$ 4.100 (aproximadamente R$ 18 mil a R$ 20 mil).

A longo prazo, o efeito de um frete mais caro é o aumento em toda a cadeia produtiva, explica Augusto Fernandes, CEO da JM Negócios Internacionais.

“A gente tem um frete disparando somado a um maior tempo de espera, então isso prejudica o consumidor e também o empresário”, disse.

Na manhã desta sexta-feira, 26, a Maersk, considerada a maior do comércio marítimo, informou que a situação do Mar Vermelho se tornou mais crítica e 7 embarcações irão atrasar as entregas, de acordo com um comunicado recebido por Augusto.

Em âmbito internacional, o cenário tem o mesmo caminho.

No dia 1º de dezembro de 2023, o valor médio de um contêiner de 40 pés estava em US$ 1.179,20 (aproximadamente R$ 5.789).

No dia 12 de janeiro deste ano, o frete atingiu US$ 2.613 (aproximadamente R$ 12.829), um aumento de 121,59%.

O levantamento foi realizado por meio dos dados do índice Freightos Baltic, responsável por medir as taxas globais de frete de contêineres.



Entenda a seca no Canal do Panamá

O Canal do Panamá é responsável por 6% do comércio global e por ligar os oceanos Atlântico e Pacífico.

Com isso, a Autoridade do Canal do Panamá adotou medidas para reduzir o trânsito, com o objetivo de conservar água.

Em condições normais, diariamente o trecho recebe entre 34 e 36 embarcações diárias. Com a crise hídrica, o número de trânsitos diários recuou para 24.

Até fevereiro deste ano, a estimativa é de que 18 embarcações possam cruzá-lo diariamente.

Com a redução dos níveis de água, os administradores projetam uma diminuição nas receitas de até US$ 700 bilhões (R$ 3,45 bilhões). O anúncio foi feito por Ricaurte Vásquez, administrador do Canal do Panamá.

O levantamento foi baseado no primeiro trimestre do ano fiscal, de 1º de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024. A estimativa anterior era de US$ 200 milhões.

Também houve uma redução de 20% no transporte de carga e um recuo de 791 navios a menos nos primeiros três meses do atual ano fiscal.

Em consequência, no dia 12 de janeiro, a empresa Maersk informou aos clientes que navios de cargas oriundos da Nova Zelândia e Austrália não cruzarão mais a hidrovia.



Entenda o conflito no Mar Vermelho



Outra questão que afeta o comércio marítimo global é os ataques dos rebeldes houthis contra as embarcações que trafegam no Mar Vermelho, especialmente no Canal do Suez.

O conflito se intensificou em razão da guerra entre Israel e Hamas. O grupo de rebeldes afirmou que irá atacar os navios que têm alguma ligação com o conflito.

O comércio que transita pelo Canal de Suez caiu 42% em dois meses, segundo uma agência da Organização das Nações Unidas (ONU).

Os gaseiros, que transportam gás natural liquefeito (GNL), pararam de transitar pelo Canal de Suez, no Egito, por onde circulavam aproximadamente de 12% a 15% do comércio global, de acordo com Jann Hoffmann, encarregado de logística comercial da Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).

As tarifas médias de transporte marítimo de contêineres partindo de Xangai subiram 122% desde o começo de dezembro e desta cidade chinesa para a Europa aumentaram 256% e para a costa oeste dos Estados Unidos, 162%.



COMPRAS INTERNACIONAIS terão mais taxas em 2024 mesmo custando menos de US$ 50? | Dei Valor

Mais notícias de Economia