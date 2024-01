Santander projeta avanços no Ceará

Foto: Santander/Divulgação Ede Viani vê ainda potencial nos segmentos de agronegócio e construção

O banco Santander experimentou avanço de 50% na sua base de clientes microcrédito no Ceará entre 2021 e setembro de 2023.

Conforme o novo vice-presidente para a área de Varejo, Ede Viani, o microcrédito junto com agronegócio e construção devem proporcionar avanço na participação da instituição no mercado cearense.

Em entrevista exclusiva ao O POVO durante agenda no Ceará, o VP do Santander destaca que a grande atuação da instituição em microfinanças no Brasil acontece no Nordeste e Fortaleza tem um papel preponderante neste cenário.

"Fortaleza é a quarta maior capital do Brasil. É impossível uma empresa não olhar para o Ceará como uma prioridade, queremos seguir crescendo na base de clientes, penetração em pequenas e médias empresas - ainda mais como em lugares como o Estado, que a economia passa muito por serviços e turismo", afirma.

Nesta fatia de mercado, a principal participação é do Banco do Nordeste (BNB), mas o Santander lidera entre os bancos privados.

Em 2023, o Santander tem carteira de quase R$ 700 milhões em microfinanças no Ceará. Foram desembolsados R$ 1 bilhão pelo banco neste seguimento, de acordo com dados até o fim do terceiro trimestre. Neste período, 291,2 mil clientes foram beneficiados.

O alcance do programa de microcrédito do Santander foi de 181 municípios por meio de 347 agentes do banco.

"O Estado tem uma participação importante na produção de energia limpa, então através do nosso atacado pretendemos fomentar os grandes projetos. E, no Interior, temos uma atuação no agro interessante, assim como no Prospera - o programa de microfinanças do banco".

Conforme dados da instituição, a carteira de aplicações por meio do Prospera no Estado foi ampliada em 44,8% desde 2021, mesmo sem os dados consolidados do ano passado.

Neste mesmo recorte, o número de clientes atendidos por essa modalidade de crédito saltou de 194 mil em 2021, para 245 mil em 2022, até chegar ao patamar atual, o que mostra um avanço de 50%.

Expectativa de avanço no mercado cearense

Ao O POVO, o executivo destaca que o banco pretende continuar avançando no relacionamento com os cearenses. Atualmente, o Santander possui presença em 27 municípios cearenses e atende 1,87 milhão de clientes.

Na agenda em Fortaleza, Ede participou de reuniões com funcionários do Santander e também pauta externa, com representantes do setor de construção.

Banco Santander

Outra maneira de marcar presença no Ceará é atendendo por meio de convênio com o Estado para oferta de crédito consignado a servidores. Há ainda o caso de prefeituras que usam a plataforma do Santander para pagamento da folha.

Esse avanço com as folhas de pagamentos municipais ocorre via licitações, os mais recentes foram os do município de Sobral e Acaraú. Com essas novas aquisições, o banco chega a oito prefeituras parceiras.

Educação

Outra frente destacada por Ede é a atuação do banco na área de educação e responsabilidade social. Por meio do Santander Universidades, a instituição entregou 7,6 mil bolsas de estudo no Ceará em 2023.

Atualmente, o Santander Universidades mantém parcerias com 41 Instituições de Ensino Superior (IES), como Uniceuma, Unifor, UFC, Unifap, UniCatólica e UniLeão.

Atualizado às 12 horas

