Ceará tem mais de 42 mil trocas de operadoras de telefonia em três meses

No Ceará, foram realizadas 42,36 mil trocas de operadoras de telefonia neste último trimestre de 2023 (outubro a dezembro). É o que afirma o relatório trimestral da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom).



Segundo a entidade, cerca de 17% solicitações foram feitas por usuários de telefones fixos enquanto os 83% restante se referiam a troca de telefones móveis.

A portabilidade numérica começou a ser implantada gradativamente nos 67 DDDs em operação no País desde setembro de 2008.

Assim, desde a sua implementação, o Ceará já realizou 1,94 milhão de transferências entre operadoras. Dessas, 484,33 mil (25%) para usuários de telefones fixos e 1,45 milhão (75%) de telefones móveis.

Cenário nacional

Quanto ao cenário nacional, já foram realizadas 90,06 milhões de transferências desde 2008 até o dia 31 de dezembro de 2023.

São 22,31 milhões (25%) de migrações por usuários de telefones fixos e 67,74 milhões (75%) a partir de iniciativa de titulares de números de terminais móveis.

Além disso, durante o o quarto trimestre de 2023 - de outubro a dezembro - em todo o território nacional, 1,50 milhão de portabilidades numéricas foram concluídas.

As solicitações para transferências de operadoras de telefones fixos respondem por 354,55 mil (23%) e as trocas no serviço móvel por 1,15 milhão (77%).

Como fazer uma portabilidade numérica?

Informar à operadora de telefonia que recebe o pedido, o nome completo

Comprovar a titularidade da linha telefônica

Informar o número do documento de identidade

Informar o número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda, no caso de pessoa jurídica

Informar o endereço completo do assinante do serviço

Informar o código de acesso

Informar o nome da operadora de onde está saindo

Responder o SMS de confirmação da Portabilidade, caso seja solicitado

Como consultar a situação da sua portabilidade numérica?

A operadora para a qual o usuário deseja migrar fornecerá um número de protocolo da solicitação a fim de que ele possa acompanhar o processo de transferência.

O modelo de portabilidade numérica no Brasil determina que as migrações só podem se efetivar dentro do mesmo serviço – móvel para móvel ou fixo para fixo – e na área de abrangência do mesmo DDD.

Para ver a movimentação de pedidos e efetivações de transferências da portabilidade numérica, é preciso informar o DDD e a data de início do serviço, pelo site da ABR Telecom.

Também há uma ferramenta no site da ABR Telecom para pesquisar a qual operadora pertencem os números de telefones que já realizaram a portabilidade numérica.

O que fazer caso desista da portabilidade numérica?



A partir do momento em que o usuário solicita a transferência de operadora comunicando à empresa para onde deseja migrar, a efetivação acontece em três dias úteis ou após esta data, quando o usuário quiser agendar.

Caso o usuário desista da migração e decida permanecer na operadora que presta o serviço, dispõe de dois dias úteis, após a solicitação de transferência, para suspender o processo de migração em andamento.

