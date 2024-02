Fechado acordo para atração de indústria de rações em Varjota

Foto: Mathew Coulton/Unsplash Será construído um galpão industrial a ser cedido em regime de comodato para abrigar a empresa Cedan Rações, que já tem atuação no município de Serra Talhada, em Pernambuco

A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e a Prefeitura de Varjota estabeleceram uma parceria para a instalação de uma indústria de rações pet com sede em Pernambuco.

O investimento será de R$ 3,7 milhões, sendo R$ 3,2 milhões da Adece e R$ 515 mil referentes à doação do terreno por parte da Prefeitura. O acordo foi fechado nesta quarta-feira, 31.

Assim, será construído um galpão industrial a ser cedido em regime de comodato para abrigar a empresa Cedan Rações, que já tem atuação no município de Serra Talhada, em Pernambuco.

Segundo o presidente da Adece, Danilo Serpa, há uma expectativa de expansão da indústria na região, além da geração de 150 empregos.

Já o prefeito de Varjota, Elmo Monte, disse que "há muito tempo, a Prefeitura Municipal vem conversando com a empresa para que ela venha ao Ceará”.

"Para a empresa, o Ceará é estratégico para as exportações, em virtude do Porto do Pecém. Varjota vai se tornar, de fato, um ponto de referência da indústria de rações pet", avalia.

Para além dos empregos diretos, a região será contemplada ainda com a compra do milho, segundo o prefeito.

"Existe uma expectativa de compra de 80 toneladas por dia, quando a fábrica estiver com os três turnos rodando. O empresário disse que dará preferência à agricultura familiar local. Vai aquecer a agricultura familiar, porque vai comprar o milho não somente de Varjota, mas de municípios como Reriutaba, Cariré, Ipu, Hidrolândia, Novo Oriente", complementa.

Veja dados sobre o município de Varjota

Distância de Fortaleza: 272,7 km

Tempo estimado de viagem: 4h32min

Principais vias de acesso: BR-020 / BR-222 / BR-403 / CE-176 / CE-257 / CE-366

Localização: microrregião de Ipu

Municípios limítrofes: Cariré, Pires Ferreira, Reriutaba e Santa Quitéria

Data de aniversário: 5/2

Toponímia: proveniente da configuração geomorfológica do terreno, no qual destacam-se pequenas várzeas

Gentílico: varjotense

Fonte: Anuário do Ceará 2023-2024

