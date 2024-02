A situação do Jacarecanga é apenas um recorte do sucateamento do órgão. A Funasa chegou a ser extinta no dia 1º janeiro de 2023, por meio de uma medida provisória. O Governo Federal, no entanto, recuou após pressão política para recriar a Fundação, que esteve na mira de políticos do chamado "Centrão".

Formalmente, existem convênios, orientações e trabalhos administrativos em vigência. Os servidores registram o dia de trabalho, mas os expedientes e as atividades estão muito abaixo da rotina antiga.

"A maioria dos funcionários não voltou ou não pode dar expediente na Funasa porque não faz mais parte da Funasa e as portarias de realocação não saíram ainda", diz Dário Guerreiro, servidor há 34 anos.