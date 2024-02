Juros do crédito não devem cair muito em 2024 e spread bancário seguirá alto

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Rotativo do cartão segue entre as modalidades mais caras de crédito

Os juros do crédito bancário não devem cair de forma acentuada em 2024, mesmo com a queda recorrente na taxa básica de juros do Brasil, denominada Taxa Selic.

Já os spreads bancários – calculados pela diferença entre a taxa de captação de dinheiro pelos bancos e a cobrada pelos clientes – devem permanecer altos. É o que projeta o economista e professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), Alberto Ajzental.

O Banco Central divulgou ontem, 6, as estatísticas monetárias e de crédito de dezembro de 2023. Os dados mostram que a taxa média de juros em novas contratações fechou o ano passado em 28,4%, um recuo anual de 1,7 ponto percentual (p.p.) em dezembro. Ao passo que o spread geral do período apresentou alta anual de 0,4 p.p., ficando em 19,68 p.p.

No ano passado, a Selic que iniciou janeiro cotada em 13,75% encerrou dezembro em 11,15% ao ano. Queda de dois pontos percentuais.



Ajzental explicou que, mesmo com a previsão de queda da Taxa Selic para 9% ao ano até dezembro, os juros e os spreads permanecerão altos ou, no máximo, poderão ter um recuo sensível, sem grande variação. “De forma geral, as formas de empréstimo, de financiamento, para o cliente final são muito altas e descoladas da taxa Selic, a verdade é essa”.

Entenda como funciona o spread bancário

Já o spread se baseia mais na questão da garantia do bem financiado. Se for uma casa, por exemplo, o spread tende a ser menor, já que o bem não se deprecia com o tempo e, caso haja inadimplência, é fácil o banco reaver aquele imóvel por vias judiciais. Algo que não acontece em automóveis ou bens de consumo, como eletrodomésticos, que tendem a contar com spread mais alto, segundo o docente.

O economista destacou, ainda, que a questão da inadimplência, mesmo em queda nos últimos meses, não impacta os juros e os spreads de forma relevante. Os spreads poderiam diminuir, por exemplo, se houvesse mais competitividade no mercado bancário.

“Se não fosse concentrado em poucos bancos, teria maior competição entre os agentes e, provavelmente, isso forçaria o spread para baixo até certo limite”.

A taxa de inadimplência nas operações de crédito livre com os bancos passou de 4,8% em novembro para 4,7% em dezembro, conforme o Banco Central. Para as pessoas físicas, a taxa de inadimplência passou de 5,8% para 5,6% de um mês para o outro. No caso das empresas, variou de 3,6% para 3,5% no período.

Enquanto a inadimplência de crédito direcionado, com recursos da poupança e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), passou de 1,5% para 1,3% em dezembro ante novembro. Já o dado que considera o crédito livre mais o direcionado mostra que a taxa de inadimplência passou de 3,4% para 3,3% em dezembro.

Juros

Já as taxas de juros cobradas de pessoas físicas no crédito livre – quando os bancos têm autonomia para emprestar dinheiro captado no mercado e definir as taxas de juros cobrados dos clientes – ficaram em 54,2% ao ano, que representa uma redução de 1,5 p.p. no ano.

O resultado foi obtido em contexto de aumentos no crédito pessoal não consignado (12,1 p.p.) e no cartão rotativo (28,9 p.p.), que é quando o consumidor não faz o pagamento total da fatura; e com recuos no crédito consignado total (2,1 p.p.), e nos financiamentos para aquisição de veículos (3,2 p.p.).

No crédito livre às empresas, a taxa de juros alcançou 21,1% a.a. – resultado que representa queda de 1,9 p.p. no ano. A taxa média de juros situou-se em 40,8% a.a. em dezembro de 2023 (redução de 1,0 p.p. no ano).

Tendo como recorte o crédito direcionado, o crédito voltado a pessoas jurídicas (R$ 809,5 bilhões) representou elevação de 9,6% no ano, o que, segundo o BC, representa aceleração diante da variação de 6,9% obtida em 2022.

Com relação ao crédito direcionado às famílias, o volume atingido (R$1,6 trilhão) representa expansão de 13,0%, “desacelerando após crescimento de 18,0% no ano anterior”. No mês, o crédito direcionado a empresas variou 0,5% e para famílias 1,1%, detalha o BC. (Com Agência Estado)



O presidente do BC, Roberto Campos Neto, disse ontem que a autoridade monetária trabalha com o objetivo de terminar o ciclo de corte de juros com a Selic no menor nível possível. Ele frisou, porém, que a redução vai até um ponto que não comprometa a meta maior do BC de estabilizar a inflação