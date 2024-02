Indústria do Ceará tem pior desempenho do Brasil em 2023

Foto: José Paulo Lacerda/ Divulgação CNI No Brasil, resultado foi positivo em 10 dos 18 locais pesquisados

A produção industrial no Ceará registrou uma queda de 4,9% em 2023, sendo o estado com pior resultado do Brasil no ano.

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta quinta-feira, 8 de fevereiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por outro lado, em relação a dezembro de 2022, houve um aumento de 6,2%. Além disso, na passagem de novembro a dezembro de 2023, o avanço foi de 5%.

Entre as atividades industriais que contribuíram para que o Ceará ficasse com o pior índice do Brasil em 2023, estão vestuário (-2,48%), produtos químicos (-2,05%), produtos de metal (-0,83%), além de outros com impactos menores.



Entre os segmentos analisados pela PIM, quatro cresceram no Estado: fabricação de produtos têxteis (1,13%), bebidas (0,46%), alimentos (0,22%) e refino e biocombustíveis (0,14%).

Indústria fecha 2023 com alta em dez dos 18 locais pesquisados

Em 2023 a produção industrial nacional teve variação positiva de 0,2%, com altas em dez dos 18 locais, destacando-se o Rio Grande do Norte (13,4%) e o Espírito Santo (11,1%).

No sentido oposto, Ceará (-4,9%), Maranhão (-4,8%) e Rio Grande do Sul (-4,7%) apontaram os recuos mais intensos no índice acumulado do período janeiro-dezembro de 2023.

Na média móvel do trimestre terminado em dezembro, houve aumento em 11 dos 15 locais pesquisados frente ao trimestre encerrado em novembro. Frente a dezembro de 2022, houve crescimento em 12 dos 18 locais pesquisados.

Já de novembro para dezembro avançou 1,1%, na série com ajuste sazonal, com dez dos 15 locais pesquisados pelo IBGE apresentando taxas positivas. As maiores altas foram em Pernambuco (11,6%), Amazonas (7,4%) e Santa Catarina (7,2%).

A produção industrial da Região Nordeste caiu 3,5% no acumulado de 2023, no comparativo com igual período do ano anterior, segundo o IBGE