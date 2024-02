Ceará tem pior volume de atividades turísticas do Brasil de 2023

Foto: AURÉLIO ALVES Apesar da queda em 2023, o Ceará apresentou crescimento do turismo em dezembro, ante novembro

O Ceará registrou o pior volume de atividades turísticas do Brasil no acumulado de 2023, com recuo de 3,2% entre janeiro e dezembro. Os dados foram divulgados ontem pela Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já a média nacional teve alta de 6,9%, impulsionada pelos aumentos na receita de empresas voltadas à locação de automóveis, serviços de buffet, hotéis, restaurantes, agências de viagens, transportes aéreos e rodoviários de passageiros, de acordo com o IBGE.

O indicador acompanhou 12 estados brasileiros, entre os quais dez apresentaram taxas positivas e apenas dois mostraram queda, como o caso do Ceará (-3,2%) e do Distrito Federal (-1,1%).

A liderança ficou com Minas Gerais (15%); seguida por Rio de Janeiro (11,5%), Bahia (11,4%), Paraná (10%), Santa Catarina (6,9%), São Paulo (6,5%), Rio Grande do Sul (3,2%), Pernambuco (1,9%), Goiás (1,7%) e Espírito Santo (1,2%).

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Régis Medeiros, informou, também, que a taxa de ocupação em 2023 foi menor do que em 2022, de 65,56% ante 67,51%, respectivamente. Enquanto os anos de 2021 e 2020 não foram contabilizados devido à pandemia de covid-19, que afetou o setor como um todo.

A perda de voos para o Estado, segundo Medeiros, é uma das grandes preocupações do Turismo. “Nós perdemos números de voos e assentos de avião para Fortaleza em 2023 em relação a anos anteriores, (...) que é fundamental para a atividade turística pela dimensão que nós temos. (...) Esse é um fato realmente preocupante para nós aqui”.

Algo confirmado pelo economista Alex Araújo, que vê a negatividade do indicador de volume de atividades turísticas no Ceará ser relacionada tanto à redução do número de voos para Fortaleza quanto ao aumento nos preços das passagens aéreas, tornando o destino “menos acessível e competitivo em relação a outras opções”.

“Isso pode levar os turistas a optarem por destinos mais acessíveis, prejudicando ainda mais a economia local. Esse é um fator de preocupação tendo em vista o peso do setor turístico na economia cearense, com número expressivo de empreendimentos e empregos. (...) A queda na atividade turística pode ter impactos em cascata em toda a indústria de serviços”, acrescentou.

A questão da violência foi, ainda, um dos pontos prejudiciais ao Turismo, segundo o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-CE), Taiene Righetto. “Isso traz uma imagem muito ruim do Estado, que pode, também, interferir um pouco na decisão das pessoas virem para cá”.

O POVO questionou a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE) sobre o cenário, mas não obteve retorno até esta publicação.

Comparação dos meses de novembro e dezembro de 2023

Dezembro de 2023, se comparado ao mês anterior, apontou o Ceará com a maior alta nacional no volume de atividades turísticas, em 10,5%, acima da média brasileira de 1,4%.

Logo depois, estavam Rio Grande do Sul (8,1%), Santa Catarina (4,8%), Rio de Janeiro (4,2%), Pernambuco (3,4%), Goiás (2,2%), São Paulo (1,1%) e Bahia (0,7%).

Minas Gerais (-0,1%), Paraná (-0,3%), Distrito Federal (-3,9%) e Espírito Santo (-7,4%), por outro lado, se encontram na parte negativa da tabela mês a mês.

Comparação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2022

Enquanto o Brasil subiu 1,4% na comparação dos meses de dezembro de 2023 e dezembro de 2022, em sua 33ª taxa positiva seguida, o Ceará ficou no vermelho (-14,1%) no volume de atividades turísticas do período.

O Estado ficou na frente do Distrito Federal (-18,8%) e atrás do Espírito Santo (-13,9%). Outras localidades com recuo foram Goiás (-3,1%) e Paraná (-2,6%).

Já os destaques positivos ficaram com Rio de Janeiro (9,7%), Rio Grande do Sul (8,1%), Santa Catarina (6,7%), Pernambuco (5,1%), São Paulo (3,8%), Minas Gerais (2,3%) e Bahia (0,5%).

Com o acréscimo de 0,3% no mês de dezembro, o setor de serviços no Brasil está 11,7% acima do nível de pré-pandemia e 1,7% abaixo do ponto mais alto da série histórica (dezembro de 2022)