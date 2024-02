Ceará ultrapassa 90% de vacinação contra febre aftosa

Foto: FERNANDA BARROS Próxima campanha de vacinação ocorrerá em maio

O Ceará superou a meta de vacinar mais de 90% do total de bovinos e bufalinos contra a febre aftosa, conforme números preliminares de declaração de imunização de rebanho feito por criadores à Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri).

Embora a totalização das estatísticas de vacinação contra a doença no Estado tenha previsão para ocorrer apenas na quarta-feira, 14, O POVO apurou que o percentual mínimo necessário para ser pleiteada a certificação de “área livre de febre aftosa sem vacinação”, ao Ministério da Agricultura e da Pecuária (Mapa), foi atingida na última campanha realizada.

O objetivo, agora, é manter ou ampliar esse percentual nas próximas duas campanhas, previstas para maio e novembro, e iniciar ainda em 2024 o processo de mudança de status. “Atingirmos os índices de vacinação acima dos 90% é um dos pré-requisitos para que em um futuro bem próximo possamos retirar essa vacinação”, disse o diretor de sanidade animal da Adagri, Amorim Sobreira. “O maior beneficiado é o próprio criador, que ficará com os mercados livres para a comercialização em qualquer parte do mundo, a valores reais”, complementou o coordenador Joaquim Sampaio.

Hoje, o Ceará já é considerado uma região geográfica “livre de febre aftosa com vacinação”, junto com outros cinco estados e alguns municípios do Amazonas. Por outro lado, 14 estados se encontram livres da doença e em suspensão de vacinação, bem como alguns municípios do Mato Grosso. Apenas cinco estados e alguns municípios de Amazonas e do Mato Grosso estão certificados internacionalmente como áreas livres de febre aftosa sem vacinação.

Conforme prevê o Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PNEFA), a partir de 1º maio deste ano, animais com origem em zonas livres com vacinação não podem ingressar nos Estados que já suspenderam a vacinação, daí a urgência das autoridades estaduais e dos pecuaristas cearenses em acelerar o processo de imunização do rebanho, tanto visando os mercados de carne quanto os de leite e seus derivados.

Para a Federação da Agricultura do Estado do Ceará (Faec), caso o Estado consiga o pleito junto ao Mapa e à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), além da redução de custos com vacinação, vai “agregar valor aos produtos cearenses e abrir novos mercados. E a meta é que o Ceará seja reconhecido como zona livre da doença sem vacina até o fim de 2024”.

A Faec lembra ainda que “o processo de transição de zonas livres de febre aftosa com vacinação para livre sem vacinação está previsto no Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PE PNEFA), conforme estabelecido pelo Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa)”.

No plano internacional, para que seja feito o reconhecimento, é exigida a suspensão da vacinação contra a febre aftosa e a proibição de ingresso de animais vacinados nas regiões propostas por, pelo menos, 12 meses.



Método

Vacinas devem ser adquiridas nas revendas autorizadas e mantidas entre 2°C e 8°C, desde a aquisição até o momento da utilização, incluindo o transporte e a aplicação, já na fazenda

Situação por área geográfica

Livre de febre aftosa sem vacinação

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Paraná

Rondônia

Acre

Alguns municípios do Amazonas e do Mato Grosso

Livre de febre aftosa em processo de suspensão de vacinação

Amapá

Roraima

Pará

Tocantins

Maranhão

Sergipe

Bahia

Espírito Santo

Rio de Janeiro

São Paulo

Minas Gerais

Distrito Federal

Goiás

Mato Grosso do Sul

Alguns municípios do Mato Grosso

Livre de febre aftosa com vacinação

Piauí

Ceará

Rio Grande do Norte

Paraíba

Pernambuco

Alagoas

Alguns municípios do Amazonas

Fontes: Ministério da Agricultura e Pecuária/Coordenadoria de Defesa Agropecuária de São Paulo