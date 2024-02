Foto: ETHI ARCANJO Próximas campanhas de vacinação ocorrem em maio e novembro

O desembolso do crédito rural chegou a R$ 270,9 bilhões no Plano Safra 2023/24, no período de julho do ano passado até janeiro deste ano. O número representa um aumento de 16% em relação a igual período da safra passada.

O valor corresponde ainda a 62% do montante que foi programado para a atual safra que é de R$ 435,8 bilhões.

Os dados divulgados ontem pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) foram extraídos do Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor/BCB), que registra as operações de crédito informadas pelas instituições financeiras autorizadas a operar em crédito rural.

De acordo com o levantamento, na agricultura empresarial (médios e grandes agricultores), a aplicação do crédito rural atingiu R$ 232 bilhões de julho a janeiro, correspondendo a uma alta de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse valor significa 64% do total programado pelo governo, de R$ 364,2 bilhões.

Já o desembolso concedido aos pequenos e médios produtores foram, respectivamente, de quase R$ 39 bilhões no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e de R$ 37,2 bilhões no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp).

Dos desembolsos feito até janeiro deste ano, R$ 152 bilhões são referentes às operações de custeio. Já as concessões das linhas de investimentos totalizaram R$ 62 bilhões.

Por outro lado, as operações de comercialização atingiram R$ 33 bilhões e as de industrialização, R$ 24 bilhões.

Nos financiamentos agropecuários para investimento, o Programa de Modernização da Agricultura e Conservação dos Recursos Naturais (ModerAgro) teve contratações da ordem de R$ 1,6 bilhão, significando um aumento de 19% em relação a igual período na safra anterior.

Em sete meses, 1.369.816 contratos foram firmados. Destes, 1.018.946 no Pronaf e 135.378 no Pronamp.

Os demais produtores formalizaram 215.492 contratos, correspondendo a R$ 194,8 bilhões de financiamentos liberados pelas instituições financeiras.

O Mapa informou ainda que, em relação às fontes de recursos do crédito rural, a participação dos recursos livres equalizáveis atingiu R$ 12,7 bilhões. Alta de 332% em relação a igual período da safra anterior, sinalizando uma maior utilização dessa fonte, colocados à disposição pelas instituições financeiras para equalização dentro do Plano Safra.

O levantamento mostrou ainda que a contribuição da fonte não controlada da Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) para o funding do crédito rural chegou a 49% do total das aplicações da agricultura empresarial. São mais de R$ 112,5 bilhões. Alta de 118% em relação a igual período da safra passada. (Irna Cavalcante)