Ceará registra menor taxa de desemprego desde 2014, com 8,5%

Desde 2014, o Ceará não registrava uma taxa de desemprego tão baixa quanto em 2023. No ano passado, a taxa anual era de 8,5% contra 7,1% em 2014. Os dados foram enviados pelo chefe da disseminação de informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Hélder Rocha, a partir da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua Trimestral (Pnad Contínua Trimestral).

Em relação ao indicador de 2022, de 9,4%, houve redução de 0,9 ponto percentual (p.p.). É também uma condição mais favorável em relação aos percentuais registrados no período da pandemia, quando a

taxa chegou a 14% em 2021 e 13,3% em 2020. Ainda assim, o Estado fechou 2023 com a 12ª maior taxa de desocupação do País e acima da média nacional, de 7,8%

Divulgada ontem, 16, a Pnad Contínua mostrou, ainda, que 81 mil pessoas estão procurando emprego no Ceará há mais de dois anos. No Brasil, 1,8 milhão.

Desalentados

Outros 271 mil cearenses desistiram de procurar emprego por não conseguirem se inserir no mercado de trabalho, conhecidos como desalentados. O número engloba os dados do quarto trimestre de 2023, que registrou recuo de 2,86% em relação a igual período de 2022, com 279 mil. Houve, também, queda trimestral de 9,66%, com 300 mil pessoas em desalento no terceiro trimestre.

A menor quantidade de desalentados no Estado tem demonstrado mais “esperança” na busca por emprego. “A diminuição de desalentados anima a gente, porque demonstra tendência positiva”, afirmou o analista do mercado de trabalho e coordenador da Secretaria do Trabalho do Governo do Ceará, Jidlafe Rodrigues, que, apesar disso, não vê uma grande variação na taxa de desocupação estadual.

No quarto trimestre de 2023, a taxa de desocupação do Ceará caiu para 8,7%, queda de 0,5 ponto percentual (p.p.) em relação ao terceiro trimestre (9,2%). Nos três últimos meses do ano, 351 mil pessoas estavam desocupadas no Estado contra 370 mil entre julho e setembro. O montante atual é 0,9 p.p. maior do que o registrado no mesmo período do ano anterior. Na época, a taxa estava em 7,8% e havia 313 mil cearenses desocupados.

O nível de ocupação avançou 0,1 p.p. nos últimos três meses do ano passado, indo de 48,7% para 48,8%, permanecendo a nível semelhante no ano a ano. A população ocupada era de 3,67 milhões no quarto trimestre. Enquanto, na base anual, o montante era de 3,70 milhões e, no terceiro trimestre, 3,66 milhões.

Do total de pessoas ocupadas, 990 mil tinham carteira assinada entre outubro e dezembro, com um crescimento de 2,48%, ante 966 mil pessoas tanto no terceiro trimestre de 2023 quanto no quarto trimestre de 2022.

Outros 756 mil cearenses não detinham carteira assinada entre outubro e dezembro, um recuo de 2,07% em relação aos três meses anteriores: julho a setembro, com 772 mil. Ao passo que 784 mil pessoas estavam enquadradas na categoria no quarto trimestre de 2022.

Rendimento médio

O rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, foi de R$ 1.999 no quarto trimestre de 2023 no Ceará. O valor era de R$ 1.942 no terceiro trimestre e de R$ 1.860 no quarto trimestre de 2022.

Segundo Hélder Rocha, do IBGE, “o Ceará teve, comparativamente aos demais estados do País, o terceiro menor rendimento médio mensal real anual no ano de 2023, de R$ 1.926. A média nacional é R$ 2.979”.

“No que diz respeito às motivações, a pesquisa em si não tem como foco ou objetivo enxergar ou apresentar as razões, os motivos porquê o mercado de trabalho mostra essa renda”, acrescentou o especialista.



