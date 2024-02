Supermercados se preparam para a Páscoa atentos às mudanças de hábitos

Foto: FERNANDA BARROS OVOS de Páscoa nas prateleiras do Supermercado Pinheiro

Após o fim do Carnaval, o setor de supermercados e as lojas de departamentos se preparam agora para o período da Páscoa, tendo os ovos de chocolate ainda como carro-chefe, sem esquecer das variações para públicos específicos como diabéticos, idosos e veganos, além de reforçar outros produtos típicos do período, tais como os peixes, os vinhos e o pão de coco.

O CEO da rede Supermercado Pinheiro e ex-presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), Honório Pinheiro, observa que “o consumo das famílias, de um modo geral, tem mudado um pouco. Nós estamos numa época pós-pandemia, no qual as pessoas querem mais qualidade de vida, mais consumo saudável e mais rastreamento dos produtos".

"Essa mudança está se firmando no varejo alimentar. Por exemplo, nós não temos mais um alto consumo de chocolates, mas temos de outros tipos de produtos e de chocolates próprios para públicos diferenciados”, acrescenta.

Já o diretor-presidente dos Mercadinhos São Luiz, Severino Ramalho Neto, destacou que a rede projeta crescimento nas vendas em 2024.

“Estamos bem preparados em todas as áreas, principalmente, na área de alimentos, que inclui ovos de chocolate, queijos, vinhos, azeite, bacalhaus, peixes. Quanto aos ovos de chocolates, consideramos um pequeno aumento de consumo, mas acreditamos, sim, em um crescimento em torno de 10%. Foi essa a expectativa na compra e é essa a nossa expectativa de venda”, ressaltou.

“O pão de coco nosso, inclusive, é um pão super especial que nós vendemos o ano todo, mas quando chega a Páscoa dispara o consumo, pela tradição, mas onde a gente vai ser muito, mas muito forte mesmo, é na área dos importados, que inclui todos os vinhos, e nós somos muito fortes em vinhos e devemos ter uma promoção fantástica de vinhos para Páscoa e também na área de azeites. Nessas áreas, somos referência no mercado. A Páscoa, apesar do sentido religioso, também traz o feriadão, que incentiva vários outros itens”, acrescenta.

Por sua vez, o gerente de marketing do Center Box, Daniel Garcia, lembrou que o mercado sempre fica aquecido com as datas sazonais. “O varejo sempre responde bem nesse período. A gente sempre tem um volume de venda considerável. Naturalmente, a Páscoa neste ano está antecedida e tivemos de antecipar todas as ações também”.

Para atender à demanda por produtos relacionados à Páscoa, redes de departamento como a Americanas iniciaram, inclusive, a contratação de profissionais temporários. A empresa abriu processo seletivo, que segue até 15 de março, para contratar 6 mil pessoas em todo o País, sendo 260 somente no Ceará, em 54 municípios.

“Com o reforço na operação, garantimos que nossos clientes tenham uma jornada de compra eficiente, simples e de qualidade, ao mesmo tempo em que oferecemos a milhares de brasileiros uma experiência enriquecedora em uma grande operação”, disse Leonardo Ferreira, vice-presidente de Gente e Gestão da Americanas.

Apesar de os supermercados esperarem por boas vendas, os demais ramos do comércio são menos otimistas. O presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE), Freitas Cordeiro, avalia que apenas as lojas situadas próximas aos supermercados se beneficiam do consumo relacionado à data.

“Não resta dúvida que esse é um período de baixa para as lojas, por exemplo. Eventos, tais como a Páscoa, para o comércio representam retração de vendas, mas existem segmentos beneficiados, que terminam oxigenando a todos, porque quando eles atendem um público se abastecem em algum comércio”, conclui.

