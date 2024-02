Grupo Turatti compra Cervejaria 5 Elementos por R$ 1,1 milhão

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 03-10-2023: Comes&Bebes celebra o Oktoberfest na Cervejaria Turatti. (Foto: Samuel Setubal)

Com a transação avaliada em R$ 1,1 milhão, o Grupo Turatti comprou a Cervejaria 5 Elementos. A aquisição é o segundo investimento do grupo no setor cervejeiro em menos de um ano. Isso porque, em julho do ano passado, foi adquirida a estrutura da cervejaria artesanal Capitosa.

Além disso, continuará produzindo as clássicas cervejas da 5 Elementos, tais como Davi & Golias, Abyssal, Hop Madness, linha Reserve, entre outras, mantendo a supervisão do mestre cervejeiro Wellington Alves.

"Nos próximos 24 meses, planejamos desenvolver novas cervejas, aproveitando a criatividade e a expertise da equipe da 5 Elementos para expandir ainda mais nosso portfólio e atender às demandas de um mercado em constante evolução", explica o proprietário do Grupo Turatti, Lissandro Turatti.



Fundada em 2016, a 5 Elementos conquistou prêmios no âmbito nacional quanto internacional.

Segundo o Grupo Turatti, a expertise na produção de cervejas de alta qualidade e o compromisso com a inovação a tornaram uma escolha natural em sua busca por parceiros estratégicos.

