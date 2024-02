Isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil será debatido em março

Foto: José Cruz/Agência Brasil A medida é um compromisso de campanha do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O projeto de isenção do Imposto de Renda (IR) (PL 81/2024) para quem ganha até R$ 5 mil tem previsão de entrar na pauta do Congresso na primeira semana de março. A informação é do próprio autor, o deputado federal e líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

Além disso, a apresentação do projeto no Congresso foi no dia 5 de fevereiro, sendo que o caráter de urgência foi pedido nesta terça-feira, 20, e segue em tramitação.

Vale ressaltar, ainda, que a medida é um compromisso de campanha do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o qual quer chegar, até o fim do seu mandato, isentando todo mundo que ganhe até R$ 5 mil.

No início de fevereiro, o Governo Federal determinou um novo aumento da faixa de isenção da tabela de cobrança do Imposto de Renda.

Assim a isenção passará a valer para pessoas físicas com remuneração mensal de até R$ 2.824, valor que corresponde a dois salários mínimos.



Com o novo número, ficarão livres de recolher o imposto na fonte cerca de 15,8 milhões de brasileiros, de acordo com o Ministério da Fazenda.

A pasta estima que o ajuste resultará em redução de receitas de R$ 3,03 bilhões em 2024, R$ 3,53 bilhões em 2025, e R$ 3,77 bilhões em 2026.

Já no Ceará, a medida tem potencial de beneficiar 2,6 milhões de cearenses, de acordo com a estimativa realizada pelo supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Reginaldo Aguiar, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad).

