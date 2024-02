No Ceará, 91,7% dos consumidores negativados são reincidentes

Foto: FCO FONTENELE É o que afirma o levantamento da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL CE) e do SPC Brasil, o Radar do Varejo Cearense

Praticamente nove em cada dez consumidores que encerraram 2023 com crédito negativado já enfrentaram a situação em outros momentos da vida financeira. O recorte faz parte de levantamento do SPC Brasil e Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE).

(Veja abaixo todos os dados da pesquisa)

Conforme os números do Indicador de Reincidência no Ceará, do Radar do Varejo Cearense, 91,7% dos consumidores negativados em dezembro de 2023 já estiveram com o "nome sujo" por outras dívidas ou saíram da lista nos 12 meses anteriores.

Sendo assim, a pesquisa inclui esses consumidores na lista de "reincidentes". Os dados ainda mostram que apenas 8,3% dos entrevistados não foram encontrados nas listas de inadimplentes no ano anterior à pesquisa.

Dentre os consumidores com "nome sujo", os dados mostram que a maioria das dívidas tem valor baixo, de até R$ 500 para 82,9% dos casos. Apenas 2% dos entrevistados afirmaram que possuem débitos superiores a R$ 7,5 mil.

Dentro desse contexto, o número de consumidores negativados no Ceará cresceu 3,3% em 2023, na comparação com o igual período do ano anterior.

Quase 2/3 dos cearenses (60,7%) estão "enrolados" com dívidas no setor bancário; depois aparecem as dívias básicas, de água e luz (15,6%); e no comércio (9,3%).

Ainda segundo os dados, o percentual de consumidores inadimplentes por contas básicas retrocedeu, após chegar a julho de 2023 com percentual de 23,5%.

No Radar do Varejo Cearense ainda foram consolidados as informações sobre o desempenho do comércio varejista em 2023.

No ano passado, as vendas do comércio varejista avançaram 8,3%, enquanto no varejo ampliado houve avanço de 7%. O desempenho foi bem superior à média dos últimos quatro anos, quando o comércio varejista e varejista ampliado avançaram 0,7% e 2,2%, respectivamente.

O presidente da FCDL-CE, Freitas Cordeiro, celebra o resultado, pontuando ainda que esse avanço ocorre no mesmo compasso em que o setor abre vagas e contribui para a redução do desemprego.

Para 2024, a previsão do dirigente lojista é otimista. "Mantido o mesmo cenário, aponta para resultados positivos, se confirmar a tendência e recuperação dos empresas, ampliando o poder de compra do consumidor, o que se traduz de imediato nos resultados do comércio varejista", complementa.

Veja detalhes da pesquisa sobre o número de inadimplentes no Ceará

Número de negativados - variação mensal

Ceará: -5,2%

Nordeste: +0,4%

Brasil: +0,7%

Ceará: -5,2% Nordeste: +0,4% Brasil: +0,7% Setores que mais têm endividados

Bancos: 60,7%

Água e Luz: 15,6%

Outros: 14,4%

Comércio: 9,3%

Bancos: 60,7% Água e Luz: 15,6% Outros: 14,4% Comércio: 9,3% Valor da dívida

Até R$ 500: 82,9%

De R$ 500,01 a R$ 1 mil: 7,3%

De R$ 1.000,01 a R$ 2,5 mil: 5%

De R$ 2500,01 a R$ 7,5 mil: 2,8%

Acima de R$ 7,5 mil: 2%

Fonte: SPC e FCDL-CE

O segredo para controlar os gastos mensais

Setor

No Ceará, as vendas de hipermercados lideraram o crescimento em 2023, com avanço de 13,6% na comparação com o ano anterior