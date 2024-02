Custo por metro quadrado em Fortaleza sobe 9,1% em 2023

Foto: FCO FONTENELE VISTA aérea dos imóveis da Capital cearense

O custo do metro quadrado em Fortaleza fechou o ano de 2023 com o terceiro maior aumento do Brasil em levantamento feito pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). O valor médio foi de R$ 9.957 por m².

Esse valor representa um crescimento de 9,1% em relação ao valor de mercado do ano anterior.

Essa variação só fica atrás do movimento observado em Goiânia-GO, com alta de 13,9%, e de Recife, que teve valorização de 10,3%.

O resultado do mercado imobiliário de Fortaleza é superior ao de cidades como o Rio de Janeiro, que teve uma alta média de 8,7%, alcançando um valor médio de R$ 10.543 por m².

São Paulo teve aumento de 8,2%, com m² custando em média R$ 13.668; além de Belo Horizonte, crescendo 6%, com R$ 12.474 no preço médio do m².

No que se refere ao mercado de imóveis de Médio e Alto Padrão, Fortaleza também aparece como destaque entre as capitais com maiores valorizações no m². A Capital teve a segunda maior valorização, somente atrás de Recife.

O presidente da Abrainc, Luiz França, salienta que os dados da pesquisa refletem a dinâmica do mercado imobiliário brasileiro em diversas regiões do país, indicando que investimentos imobiliários seguem atrativos a investidores que buscam um retorno sólido em seus ativos.

"No contexto geral, os imóveis de padrão econômico demonstraram melhor desempenho em comparação aos demais segmentos, com todas as cidades registrando uma boa valorização do preço médio do m²", avalia.

Já em relação ao Médio e Alto Padrão, o presidente da Abrainc destaca que as altas observadas demonstram a diversidade e versatilidade do mercado imobiliário brasileiro.

"A continuidade no processo de queda da taxa Selic pode estimular ainda mais o mercado, criando oportunidades para investidores e impulsionando o desenvolvimento econômico em diferentes partes do país", analisa. (Samuel Pimentel)