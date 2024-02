Preço da gasolina baixa em postos da Grande Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA Posto Petro, na avenida Barão de Studart com Júlio Ventura

O preço da gasolina baixou nos postos de combustível da Região Metropolitana Fortaleza (RMF), sendo que o valor mais baixo avistado foi na avenida Airton Senna, na Caucaia, por R$ 5,77.

Além disso, no cruzamento da avenida Barão de Studart com a Júlio Ventura, o preço registrado foi de R$ 6,05. Foi uma baixa de R$ 0,05 de ontem para hoje, já que estava a R$ 6,10. E na avenida Santos Dumont, na Capital, estava a R$ 6,04.

Outro na avenida Rui Barbosa com a rua Padre Chevalier, registrou R$ 6,15. Já na avenida Dom Manuel com Monsenhor Tabosa o valor foi R$ 6,17. Vale ressaltar que todos os preços são válidos para o pagamento à vista.

O POVO procurou o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) para comentar o assunto, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

O último levantamento divulgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), no dia 20 de fevereiro, apontou alta de 2,18% nos preços do produto em uma semana. Conforme o resultado, os valores variaram entre R$ 5,25 e R$ 6,39, custando em média R$ 6,09.

Vale lembrar que a pesquisa anterior da ANP apontava que o preço médio da gasolina nos postos chegava a R$ 5,96.

Na comparação com a média regional, o preço da gasolina cearense fica 4,5% acima dos R$ 5,83, que foi o preço médio da gasolina na Região Nordeste na última semana.

Dentre as capitais brasileiras, Fortaleza ficou como a sexta gasolina mais cara do País. Quem lidera a lista é Rio Branco (AC), com média de R$ 6,74. Em seguida aparecem: Porto Velho (RO), com média de R$ 6,37; Curitiba (PR), com R$ 6,25; Natal (RN), com R$ 6,21; e Aracaju (SE), com média de R$ 6,16. (Fabiana Melo)