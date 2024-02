Prefeitura de Itapajé lança concurso com salário de até R$ 10,3 mil

Foto: Samuel Setubal Inscrições serão realizadas unicamente pela internet, entre os dias 28 de fevereiro a 31 de março de 2024

A prefeitura de Itapajé, cidade distante 128 km de Fortaleza, lançou edital de concurso público com 309 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salários podem chegar a R$ 10.384,62.

De acordo com o edital, das vagas ofertadas, 147 são para cadastro de reserva. Há oportunidades para médico-cirurgião, professor, fisioterapeuta, farmacêutico, dentista, assistente social, fiscal de obras, motorista, guarda municipal, dentre outras.



Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 10.384,62, e a carga horária de 100 h/semana, 150 h/semana ou 200 h/semana, dependendo do cargo.

Concurso Itapajé: saiba como se inscrever

As inscrições serão realizadas unicamente pela internet, entre os dias 28 de fevereiro a 31 de março de 2024, pelo site da Universidade Patativa, organizadora do certame.

A taxa de inscrição vai variar conforme o cargo. Para o nível fundamental, o valor é de R$ 80. Já para os cargos de nível médio, o valor é R$100. Para aqueles que desejarem concorrer a uma vaga para ensino superior, o valor é R$130.

Para pessoas que sejam doadores de sangue ou que recebam algum benefício como Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada, há a possibilidade de isenção da taxa de inscrição.

Neste caso, os interessados terão das 9 horas do dia 26 às 14 horas do dia 27 para preencherem o formulário disponível no site e para o envio de documentos que comprovem o direito.

Requisitos para o concurso



Para ocupar uma das vagas disponíveis, o candidato precisa preencher os seguintes pré-requisitos:



Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português nas condições previstas pelo Decreto Nº. 70.391/72, ou estrangeiro na forma da Lei;

Ter 18 (dezoito) anos completos na data da posse;

Preencher o Requerimento de Inscrição, fornecido no site;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar em dia com as obrigações para o serviço militar, para os candidatos do sexo masculino;

Estar em gozo de saúde física e mental para o exercício da função;

Ter na data de admissão a escolaridade completa e a habilitação exigida para o provimento do cargo pretendido, adquirida em instituição de Ensino Oficial legalmente reconhecido com registro no órgão competente.

Provas serão realizadas em duas etapas

O certame será dividido em duas etapas. A primeira delas, marcada para o dia 19 de maio, terá uma prova objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório.

Serão aprovados aqueles que obtiverem o mínimo de 50% de acerto nas respostas. A prova terá perguntas sobre língua portuguesa, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.



Já a segunda etapa será destinada apenas para os candidatos a vagas de nível superior, onde ocorrerá a prova de títulos. Essa é uma etapa apenas classificatória.



O resultado da prova objetiva deverá ser divulgado no dia 6 de junho.

