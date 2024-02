Com a criação de mais de 500 novas vagas para profissionais, aumento no valor da gratificação e anúncio de um novo secretário-executivo, o Ceará terá uma reestruturação do sistema de Inteligência das Forças de Segurança. Medidas foram anunciadas pelo Governo do Estado ao longo das duas últimas semanas.

Entre as novidades está ainda a criação do Departamento de Combate ao Crime Organizado e de uma delegacia para combate ao tráfico de armas. No sábado, 17, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou a O POVO que o novo Departamento de Combate ao Crime Organizado englobará a Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), a Delegacia de Narcóticos (Denarc) e uma inédita delegacia de combate ao tráfico de armas.

"O departamento terá abrangência em todas as regiões do Estado, com braços nas regiões que serão representadas pelas seções de inteligência, que já foram instaladas nos municípios de Sobral e Juazeiro do Norte", informou em nota a SSPDS.

Na última segunda-feira, 19, foi publicado no Diário Oficial do Estado lei sancionada pelo governador Elmano de Freitas (PT) que alterou o Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (Seisp).

A lei nº 18.696/2024 expandiu de 135 para 719 os cargos de Inteligência das Forças de Segurança. Além disso, foi aumentada para até R$ 1.900 a gratificação por exercício na Atividade de Inteligência. Até então, os valores variavam entre R$ 700 e R$ 1.050,18.

Os valores máximos serão concedidos aos profissionais de inteligência que atuem em nível estratégico, seja na Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS, no Departamento de Inteligência Policial (DIP) da Polícia Civil; da Assessoria de Inteligência (Asint), da Polícia Militar; ou na Coordenadoria de Operações e Inteligência (COI), do Corpo de Bombeiros.