Quase 19 mil empresas cearenses são aceitas no Simples em 2024

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil Aplicativo Simples Nacional

Das mais de 30 mil solicitações de entrada no Simples Nacional feitas por empreendedores cearenses, total de 18.869 tiveram solicitação deferida pela Receita Federal. O Ceará é o 11º estado do País em número de optantes do Simples.

(Veja abaixo o que fazer em caso de indeferimento do Simples Nacional e MEI)

De acordo com a Receita, o Ceará é responsável por 1,88% da parcela de empreendedores brasileiros optantes pela modalidade, que oferece condições simplificadas de cobrança de impostos.

No País inteiro, foram mais de 1 milhão de solicitações, sendo que 657 mil obtiveram o deferimento. Isso quer dizer que 65,3% dos solicitantes tiveram pedidos de entrada no sistema acatados.

No Ceará, no entanto, esse percentual de aproveitamento foi menor, de 62,89%. Mais de 11 mil solicitantes tiveram seus cadastros negados neste ano e terão de pagar impostos no regime natural do fisco.

Dentre os estados da Região, o Ceará é o terceiro do Nordeste em número de deferimentos, atrás somente de Bahia (32.067 deferimentos) e Pernambuco (23.806).

A Receita Federal também liberou os dados dos microempreendedores individuais (MEIs). Com 2.212 deferimentos, o Ceará é agora o oitavo do País em número de MEIs.

Neste regime, o índice de aproveitamento das solicitações alcançou 81,29%, bem acima da média nacional, de 76,8%.

No Ceará, 2,7 mil empreendedores solicitaram o enquadramento como MEIs neste ano. Total de 509 tiveram seus pedidos negados.

No País, mais de 77,3 mil fizeram a solicitação e um total de 59,4 mil tiveram seus pedidos atendidos pela Receita Federal.

Conforme a Receita, no ano passado, no mesmo período de opção, o percentual de deferimentos chegou a pouco mais de 52% para o Simples Nacional e 85% para o MEI.

"Demonstra que houve um significativo aumento na quantidade de contribuintes que se regularizaram para se tornarem ou permanecerem optantes pelo regime e observa-se uma relativa diminuição da regularização por contribuintes que solicitaram opção pelo Simei."

O que fazer em caso de indeferimento da solicitação do Simples Nacional e MEI?

Para os contribuintes que tiveram a solicitação indeferida por possuírem pendências na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) ou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não regularizadas até o dia 31/1/2024, o Termo de Indeferimento relativo a essas pendências foi emitido pela RFB e encaminhado por meio do Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN).

Para saber como impugnar (contestar) o Termo de Indeferimento, o contribuinte deve acessar o endereço na internet: https://www.gov.br/pt-br/servicos/impugnar-indeferimento-pelo-simples

Para aqueles que tiveram a solicitação indeferida por possuírem pendências com as Administrações Tributárias dos Estados, Distrito Federal ou Municípios não regularizadas até 31/1/2024, os respectivos Termos de Indeferimento serão emitidos pela administração tributária de cada ente federativo que identificou a existência da pendência.

Eventual impugnação deve ser dirigida ao ente emitente, explica a Receita.

Veja o resultado da análise da Receita sobre os pedidos para ingressar no Simples e MEI

Simples Nacional - Ceará

Quantidade de solicitações: 30.004

Quantidade de deferimentos: 18.869

Quantidade de indeferimentos: 11.135

Proporção de deferimentos: 62,89%

Participação no total nacional: 1,88%

Quantidade de solicitações: 2.721

Quantidade de deferimentos: 2.212

Quantidade de indeferimentos: 509

Proporção de deferimentos: 81,29%

Participação no total nacional: 2,86%

Fonte: Receita Federal

