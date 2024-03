Enel Ceará amplia investimento, mas tem queda de 50,8% no lucro líquido em 2023

Foto: FCO FONTENELE Em âmbito nacional, grupo vai investir US$ 3,647 bilhões no triênio 2024-2026

A Enel Ceará amargou queda de 50,8% em seu lucro líquido em 2023, conforme resultados divulgados pela companhia ao mercado.

No ano passado, a empresa teve lucro líquido de R$ 315,47 milhões ante R$ 640,57 milhões registrados em 2022, a despeito de ter efetuado seu maior volume de investimentos em um decênio, cerca de R$ 1,57 bilhão ante R$ 1,54 bilhão registrado no ano anterior, ou cerca de 1,7% a mais.



Já o Ebitda (sigla inglesa para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Enel Ceará teve alta de 9,5%, passando de R$ 1,60 bilhão, em 2022, para R$ 1,75 bilhão, em 2023.

A receita operacional líquida teve ligeira alta, de 0,6%, passando de cerca de R$ 8,56 bilhões, em 2022, para R$ 8,62 bilhões em 2023. Já os custos operacionais tiveram queda de 4,8%, ficando em R$ 3,13 bilhões no ano passado, ante R$ 3,29 bilhões no ano anterior. Por sua vez, a dívida líquida da Enel Ceará subiu 27%, indo de R$ 4,49 bilhões em 2022 para R$ 5,70 bilhões em 2023. Atualmente, a composição acionária da companhia se divide da seguinte forma: 74,05% das ações estão de posse da Enel Brasil; 7,10% pertencem a Eletrobras; e 18,85% a acionistas minoritários.

No documento, que divulgou ao mercado, a Enel Ceará destacou o crescimento no número de consumidores, tanto no mercado cativo quanto no mercado livre de energia. “A Companhia encerrou o ano de 2023 com uma alta de 4,6% em relação à quantidade de consumidores efetivos faturados registrados em 2022. A alta observada no mercado cativo entre os períodos analisados está concentrada na classe residencial baixa renda e industrial”, explica o comunicado da concessionária de energia.

“Tal alta é parcialmente atribuída ao crescimento orgânico da base de consumidores e ao efeito da resolução normativa 953/2021 da Aneel, que passou a vigorar em 2022, e tornou obrigatório a atualização cadastral e o enquadramento automático de clientes aptos a adesão em tal categoria. O mercado livre, que segue em tendência de crescimento, apresentou um aumento de 32,2% em relação ao total de consumidores livres efetivos faturados no mesmo período do ano anterior”, acrescenta o informe.

Em âmbito nacional, a Enel Brasil anunciou ontem, que vai investir US$ 3,647 bilhões no País, no triênio 2024-2026. Segundo o grupo empresarial, isso “demonstra o compromisso do grupo com o desenvolvimento do País. Do total, 80%, US$ 2,973 bilhões, serão investidos em distribuição de energia nas 3 áreas de concessão, principalmente, para aumentar a qualidade e a resiliência da rede elétrica e, consequentemente, o serviço prestado aos clientes. Os outros 20% serão investidos principalmente em projetos de geração de energia”, complementou a empresa.

Nesse sentido, a Enel Ceará divulgou, entre seus resultados financeiros de 2023, a melhoria nos principais indicadores de interrupção de energia elétrica. A Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) caiu 3,2%, indo de 10,08 para 9,76 horas. Já a Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) teve queda mais expressiva, de 7,6%, passando de 4,22 vezes para 3,90 vezes, nos comparativos entre 2022 e 2023.

Apesar da redução nesses indicadores e do aumento nos investimentos apresentados pela empresa, o Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Ceará (Conerge) avaliou como complexa a situação de quem teve equipamentos eletrônicos danificados durante as interrupções de energia. "Esse processo costuma ser muito complexo e, consequentemente, leva muitos clientes a desistirem”, disse Erildo Pontes, presidente da entidade.

“Também é muito preocupante, inclusive o deputado (federal Luiz Gastão Bittencourt, que participou do encontro) também concordou na reunião, que o tempo que as pessoas esperam por uma nova ligação de energia. É preciso reduzir esse prazo, tanto na cidade como no campo", defendeu Pontes.



Tenha acesso a mais conteúdo no Dei Valor!

Mais notícias de Economia