Ceará foi o 2º do NE que mais recebeu recursos para a hotelaria em 10 anos, diz Sudene

O Ceará foi o segundo estado do Nordeste que mais recebeu recursos para o ramo hoteleiro no período de 2014 a 2023. Ao total, foram destinados mais de R$ 454 milhões para a atividade.

O levantamento foi realizado pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) para O POVO.

Durante os 10 anos, o Estado gerou 7.797 empregos diretos e indiretos.

A destinação que mais aportou investimentos foi a de implantação de negócio, com R$ 229,8 milhões.

Já no segmento de modernização, o valor foi de R$ 217,7 milhões e R$ 6,5 milhões foram voltados para a compra de equipamentos por quem adquiriu financiamento com a Sudene.

Somente em 2023, os dados do fechamento do ano mostram que o Ceará recebeu R$ 12,9 milhões em investimentos para o turismo voltado à hotelaria. Em relação aos empregos, foram gerados 1.167 postos de trabalho diretos e indiretos.

"Neste ano, a gente espera um saldo ainda melhor em comparação com o ano passado. A Sudene está aí para apoiar o desenvolvimento, a criação de novos empregos e o fortalecimento do Nordeste", destaca Heitor Freire, diretor da Sudene e ex-deputado federal.

Investimentos para o turismo: cenário nacional

Dos oito estados analisados, Pernambuco recebeu R$ 787 milhões de investimentos para a rede hoteleira entre 2014 e 2023, sendo a destinação do valor com maior demanda a de implantação, totalizando R$ 427,8 milhões. Foram 6.962 postos de trabalho gerados no período.

Em 2023, o estado pernambucano recebeu o investimento de R$ 2 milhões e 72 empregos gerados.

Atrás do Ceará, o estado de Alagoas recebeu R$ 410 milhões destinados ao ramo de hotelaria, com R$ 370,1 milhões voltados à implementações nos negócios.

Em relação à empregabilidade, a captação foi de 5.936 vagas. No ano passado, o investimento foi de R$ 163,4 milhões, com 1.053 empregos.

Na Bahia, o valor destinado foi de R$ 308,6 milhões, com o ramo de implementação sendo o de maior recebimento de recursos, com R$ 188,5 milhões. Na análise empregatícia, o registro foi de 6.700 postos.

No ano anterior, o estado apresentou o saldo de R$ 72 milhões e 1.230 empregos diretos e indiretos.

Já no Rio Grande do Norte, o levantamento da Sudene apontou um valor de R$ 160 milhões destinados ao turismo. O uso para algum tipo de implementação recebeu o maior parte, com R$ 105,4 milhões.

Já o levantamento no estado de Sergipe foi de R$ 59,8 milhões, com o ramo de implantação também e 560 empregos. Em 2023, o apurado foi de R$ 2,2 milhões com 66 empregos.

No Piauí, o valor destinado foi de R$ 23,1 milhões, com R$ 15 milhões para a implantação e 476 postos gerados durante o período.

O estado que recebeu menos investimento de 2014 a 2023 para o setor turístico de hotelaria foi a Paraíba, com R$ 14 milhões e 248 empregos diretos e indiretos.

