Composição por grupos alimentares:

> Feijões (leguminosas)

> Cereais

> Raízes e tubérculos

> Legumes e verduras

> Frutas

> Castanhas e nozes (oleaginosas)

> Carnes e ovos

> Leites e queijos

> Açúcares, sal, óleos e gorduras

> Café, chá, mate e especiarias

Princípios para escolha dos itens

da cesta básica:

> Respeitar a cultura e as tradições regionais

> Proteger a alimentação adequada e saudável, da saúde e do meio ambiente

> Trazer diversificação e diversidade, observadas as condições da região, do território, do bioma e da sazonalidade dos alimentos

Conceito de alimentos saudáveis:

> Referenciados pela cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e etnia

> Acessíveis do ponto de vista físico e financeiro

> Harmônico em quantidade e qualidade, atendidos os princípios da variedade, do equilíbrio, da moderação e do prazer

> Baseados em práticas produtivas adequadas e sustentáveis

Conceito de alimentos minimamente processados:

> Alimentos que tiveram remoção de partes não comestíveis ou não desejadas dos alimentos, secagem, desidratação, trituração ou moagem, fracionamento, torra, cocção apenas com água, pasteurização, refrigeração ou congelamento, acondicionamento em embalagens, empacotamento a vácuo

> Alimentos que passaram por processos de descasque, descaroçamento, despolpa, branqueamento, fatiamento, cozimento, evaporação, desidratação, esterilização, extrusão, microfiltração, fermentação não alcoólica, extração a frio e a quente

> Alimentos que tiveram mistura com outros alimentos minimamente processados, desde que não haja adição de sal, açúcares, óleos ou gorduras

Conceito de alimentos ultraprocessados:

> Alimentos que recebem aditivos alimentares que modificam as características sensoriais do produto, inclusive aromatizante, corante, edulcorante, emulsionante ou emulsificante, espessante, realçador de sabor, antiespumante, espumante, glaceante e geleificante

> Alimentos compostos por substâncias de raro uso culinário, inclusive frutose, xarope de milho com alto teor de frutose, concentrados de suco de frutas, açúcar invertido, maltodextrina, dextrose, lactose, óleos hidrogenados ou interesterificados, proteínas hidrolisadas, isolado de proteína de soja, caseína, proteína do soro do leite e carne mecanicamente separada



Fonte: Governo Federal