Ceará recebe investimentos de R$ 84,3 milhões na rede Sesi Senai com Fiec

Foto: FÁBIO LIMA São previstos, também, outros três lançamentos da Fiec na rede Sesi Senai em abril.

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) lança cinco novos empreendimentos até o dia 11 de março na rede Sesi Senai, com investimentos de R$ 84,3 milhões. O intuito é fortalecer a formação e qualificação de profissionais em diversas áreas, como indústria têxtil, energia renovável, educação tecnológica e empreendedorismo, em parceria com empresas.

Parte do recurso milionário, no valor de R$ 20 milhões, foi destinada à nova estrutura de maquinários do Centro de Treinamento da Cadeia Têxtil (CTCT) e ao Laboratório de Manutenção de Máquinas de Costura Eletrônicas, inaugurados no Senai da Parangaba na segunda-feira, 4.

Outros R$ 30 milhões foram investidos, desde 2019, em capacitações voltadas ao segmento energético e à construção do Centro de Excelência para Transição Energética Professor Jurandir Marães Picanço Júnior, inaugurado no Senai da Barra do Ceará na terça-feira, 5. Nos últimos cinco anos, mais de 10 mil pessoas já foram capacitadas pelo Senai no setor de energia.

Já a Escola Sesi de Referência Roberto Proença de Macêdo, que será lançada no Sesi Centro nesta sexta-feira, 8, contou com aporte de R$ 24,3 milhões. Enquanto R$ 10 milhões foram para os novos laboratórios do Instituto Senai de Tecnologia Professor Francisco Ariosto Holanda, que será inaugurado no Senai Maracanaú na segunda-feira, 11.

São previstos, também, outros três lançamentos da Fiec na rede Sesi Senai em abril. Os detalhes não foram divulgados, mas adiantou-se que haverá uma unidade do Sesi em Juazeiro do Norte. "E tem mais dois outros saindo do forno para serem inaugurados. Então é um momento diferenciado no nosso Estado”, disse o diretor regional do Senai e superintendente do Sesi, Paulo André Holanda.

Empregos garantidos

A expectativa do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, é que todas as pessoas capacitadas nos centros cheguem ao final dos cursos com empregos garantidos, como já ocorre em alguns casos. “No setor da área de energia, nós qualificamos mais de 10.000 pessoas. Todas estão empregadas. (...) Tudo que a gente está fazendo aqui está alinhado com os industriais”, explicou.

A expectativa do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, é que todas as pessoas capacitadas nos centros cheguem ao final dos cursos com empregos garantidos. Crédito: FÁBIO LIMA

O Senai Parangaba, por exemplo, espera um incremento de 20% no número de matrículas para o próximo exercício na unidade, ao longo de 2024 e 2025. Neste ano, já foram entregues mais de 5.000 matrículas, de acordo com informativo do Sesi Senai enviado à reportagem. Ao todo, o sistema Fiec tem mais de 300 laboratórios em funcionamento no Estado.

Investimentos respondem à demanda

O processo realizado pelo sistema Fiec tem um diferencial que parte, em primeiro plano, da pesquisa de necessidades com empresas por meio de conversas com o setor industrial. “É diferente da gente lançar uma coisa para chamar o cliente. Primeiro a gente chama o cliente, entende o que ele precisa, vai lá e faz o que ele precisa”, afirmou Cavalcante.

“Eu fico muito feliz, porque são investimentos que a gente está fazendo importantes não só para a indústria, mas para as pessoas, porque a gente precisa qualificar as pessoas. O que eu acho que a indústria tem de mais importante e o maior ativo que a indústria tem são as pessoas”, acrescentou o presidente da Federação.

Investimento privado

Algumas instituições privadas já estão envolvidas no processo de formação de profissionais desde já, como é o caso da TBM, Vicunha Têxtil, Beatriz Têxtil, Unitêxtil, Santana Têxtil, Lupo, Hope, DelRio, Dilady e Diamantes no setor têxtil, citadas pelo diretor regional do Senai e superintendente do Sesi, Paulo André Holanda.

Já a Aeris Energy, do setor de energia, afirmou ao O POVO que também pretende contratar pessoas capacitadas pelo Sesi Senai. A empresa promoveu treinamentos sobre a fabricação e reparo de pás eólicas a professores da rede, preparando-os para ministrar cursos no Centro de Excelência para Transição Energética Professor Jurandir Marães Picanço Júnior.

"Estamos muito contentes por participar deste projeto que é muito relevante para a região. Temos uma contribuição relevante com a transição energética e este movimento reforça nosso compromisso de construir um mundo movido por energia limpa”, comenta Cássio Penna, diretor de Recursos Humanos da Aeris Energy.

Confira os empreendimentos lançados na semana



Nova Estrutura de Maquinários do Centro de Treinamento da Cadeia Têxtil (CTCT)

Lançamento: 4 de março

Local: Senai Parangaba

Laboratório de Manutenção de Máquinas de Costura Eletrônicas

Lançamento: 4 de março

Local: Senai Parangaba

Centro de Excelência para Transição Energética Professor Jurandir Marães Picanço Júnior

Lançamento: 5 de março

Local: Senai Barra do Ceará

Escola Sesi de Referência Roberto Proença de Macêdo

Lançamento: 8 de março, a partir das 9h

Local: Sesi Centro

Novos laboratórios do Instituto Senai de Tecnologia Professor Francisco Ariosto Holanda

Lançamento: 11 de março, a partir das 9h

Local: Senai Maracanaú

Confira mais assuntos de economia no Dei Valor:

Mais notícias de Economia