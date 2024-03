> Feijões (leguminosas)

> Cereais

> Raízes e Tubérculos

> Legumes e Verduras*

> Frutas

> Castanhas e Nozes (Oleaginosas)

> Carnes e ovos*

> Leites e queijos*

> Açúcares, sal, óleos e gorduras

> Café, chá, mate e especiarias

*A exceção aos alimentos in natura e minimamente processados e ingredientes culinários, estão incluídos os seguintes alimentos que podem compor a cesta básica: pães feitos de farinhas, leveduras, água, sal e/ou outros alimentos in natura e minimamente processados; verduras e legumes preservados em salmoura ou em solução de sal e vinagre; extrato ou concentrados de tomate e/ou outros alimentos in natura ou minimamente processados (com sal e ou açúcar); sardinha e atum enlatados; e queijos feitos de leite e sal (e microorganismos usados para fermentar o leite).

Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social/Governo Federal