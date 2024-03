Beira-Mar de Fortaleza movimenta mais de R$ 4 mi por dia

Foto: AURÉLIO ALVES Região da Capital é alvo de turistas nacionais e internacionais

O volume médio de dinheiro que circula diariamente na Beira-Mar de Fortaleza soma um total de R$ 4.022.480,98, segundo calculou a Prefeitura de Fortaleza. O investimento médio por turista na visita ao local é de R$ 167,31, enquanto o do morador chega a R$ 53,46.

O levantamento é da pesquisa "Usuários da Beira-Mar", realizada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setfor), por meio do Observatório do Turismo de Fortaleza. Os dados foram colhidos entre os dias 15 de dezembro do ano passado e 28 de janeiro de 2024.

A pesquisa contabilizou 800 entrevistados. Desses, 26,6% eram turistas internacionais, 1,8% de outros países e 71,6% moradores de Fortaleza.

Do total, 53,6% eram do gênero masculino, 38,8% estavam na faixa etária entre 35 e 44 anos e 46,3% tinham cursado até o Ensino Médio (completo ou incompleto).

Em relação à renda individual, 38,8% afirmaram receber de dois a cinco salários mínimos e 26% responderam que recebem de cinco a dez salários mínimos.

22,4% informaram receber de um a dois salários mínimos e 7,8% de dez a 20 salários mínimos. O restante, 0,3%, recebe mais de 20 salários mínimos.

A realização de pesquisas é um meio para avaliar os serviços prestados, explica Alexandre Pereira, secretário do Turismo de Fortaleza.

"Pela primeira vez, a cidade pode conhecer o perfil detalhado do usuário da Beira-Mar, bem como o movimento de turistas e moradores na região e quanto isso representa para a economia da Cidade", analisa Alexandre.

Avaliação dos negócios na Beira-Mar

Outro ponto da pesquisa foi com os comerciantes da orla. O levantamento analisou 50 tipos de negócios, sendo 63,7% formais e 32,7% informais. Do total, 51% eram quiosques, 22,4% sendo barracas e 10,4% trailers.

Sobre o tempo de atividade dos entrevistados, 38,9% tinham entre 6 e 4 anos, 8,2% estavam há 10 anos e 6,1%, oito anos.

Entre os negócios analisados pelo levantamento, 65,3% tinham empregados, sendo que a maioria, 79,5%, tinha um ou dois funcionários.

15,9% tinham entre três e quatro, 2,3% contavam com 17 pessoas na equipe e 2,3% com 13 empregados.

A reforma da orla, concluída em 2022, também foi base para o estudo. Na opinião de 95,9%, a nova Beira-Mar contribuiu positivamente para a atividade de negócio.

A maioria do grupo, 24,8%, respondeu que a qualificação atraiu mais turistas e para 14,3% ela ficou mais bonita.

O levantamento ainda apontou que 71,4% dos comerciantes estão satisfeitos com o volume de negócios realizados após as obras de modernização da Avenida e 89,8% consideram a qualificação muito importante para o próprio negócio.

Opinião dos turistas e moradores

64,3% dos entrevistados afirmaram que a ida à Beira-Mar é por causa do lazer. Para 11,1%, o motivo é o banho de mar e 10,3% para a prática de atividades esportivas.

A maioria também informou que frequenta o espaço pela manhã. No caso dos turistas, 41% vão nesse período, enquanto 39,6% costumam ir pelo turno da noite e 19,4% vão pela tarde.

Já no caso dos moradores, 47,2% responderam que frequentam a localidade pela manhã, 31,6% à noite e 21,2% à tarde.

Para 98,8% do público participante da pesquisa "Usuários de Fortaleza", a Beira-Mar atendeu às expectativas. O destaque foi para segurança e tranquilidade, com 21,5%, seguido por diversidade de lazer, com 15,7% e 11,6% considerado um lugar agradável.

As tendências já eram projetadas e o estudo realizado pelo Observatório do Turismo de Fortaleza confirmou o cenário, afirma Rennys Frota, secretário da Regional 2. O secretário também pontua a oportunidade econômica gerada pela orla.

"Enquanto o usuário goza do equipamento, seja para passeio, lazer, banho de mar, práticas esportivas ou até mesmo de alimentação, nasce um incontável número de oportunidades de geração de emprego e renda", destaca.

Os participantes também avaliaram a feirinha da Beira-Mar. 94,4% deram conceito bom ou ótimo para a estrutura, 93,3% para o atendimento e 93,2% para os produtos disponíveis.

A variedade de itens ofertados foi considerada boa ou ótima por 91,9%, enquanto os preços praticados foram considerados bons ou ótimos por 73,9% das pessoas.

Já a limpeza da área foi classificada como boa ou ótima por 83,5% dos entrevistados e a segurança por 83,8% do público.

Entre os pontos favoritos, 15% dos usuários mencionaram ser a orla, 13,3% indicaram a praia e 11,3% citaram o banho de mar.

Em contrapartida, 18,3% analisaram que os preços são altos, 10,6% mencionaram a presença dos ambulantes e 90,1% reclamaram da presença de pessoas em situação de rua.

Fluxo de veículos

Outro estudo, realizado entre 15 de dezembro de 2023 e 30 de janeiro de 2024, apontou que o fluxo médio de veículos circulando no horário das 7h às 8h na Avenida é de 42 unidades em fila por minuto.

No período da tarde, no período de 16h às 18h, a média é de 43 veículos por minuto.

Após das 18h30 às 19h, a média é de 32 veículos por minuto, enquanto das 19h30 até às 00h, o fluxo é de 20 veículos por minuto.



