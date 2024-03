Forte se reúne com ministro e cita acordo sobre vetos à LDO

Foto: Samuel Setubal O deputado federal Danilo Forte (UB-CE) defendeu urgência em regulamentar o H2V e as eólicas offshore

O deputado federal Danilo Forte (UB-CE), que foi relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, disse que houve acordo com o governo para rejeitar "quase metade" dos vetos ao projeto. Ele deu a declaração em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto depois de reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

"Há uma expectativa com relação ao dia 22, que é quando vai ser apresentado o primeiro balanço do primeiro bimestre com relação à arrecadação e ao cumprimento ou não da meta fiscal e a possibilidade ou não de contingenciamento. E, diante desses fatos, nós esperamos que até lá a gente tenha conseguido resolver, pelo menos, grande parte desses 35 vetos da LDO, como também os da LOA", afirmou.

Mais tarde, o parlamentar se encontrou com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), que é também ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, quando tratou sobre as prioridades da Pasta e da Presidência da República a serem discutidas na Comissão de Desenvolvimento Econômico, presidida pelo cearense. Forte também tratou com Alckmin sobre transição energética.

“O desenvolvimento econômico passa necessariamente pela conclusão da reforma tributária e a redução da carga tributária, acoplada à transição energética. Essa que, por sua vez, precisa ver destravada a regulamentação do hidrogênio verde, a normatização do crédito de carbono e a conclusão do projeto das eólicas offshore”, defendeu.

Alckmin, por sua vez, conversou com outros dois parlamentares cearenses, ontem: Leônidas Cristino (PDT) e Luiz Gastão (PSD). Segundo Gastão, o encontro com o pessebista teve como objetivo fazer um convite ao vice-presidente para participar de um evento no Ceará de fomento ao comércio e à indústria da moda, a ser realizado em abril.

A reportagem tentou contato com o deputado Leônidas Cristino para saber o que foi discutido com o vice-presidente Geraldo Alckmin, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição (Com informações de João Paulo Biage, correspondente O POVO em Brasília/Agência Estado).



