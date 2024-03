17 de março de 2022

Enel Ceará em 25º no ranking das 29 concessionárias de grande porte

22 de abril de 2022

Com alta de 24,85%, Enel Ceará tem maior reajuste do País

11 de junho de 2022

Enel Ceará vende termelétrica de Fortaleza para Eneva por R$ 431 milhões

26 de setembro de 2022

Aneel recebe da Arce dossiê sobre a Enel Ceará

17 de dezembro de 2022

Enel Ceará destaca redução em número de quedas de energia e investimentos de R$ 3 bilhões à Comissão Especial da Assembleia

9 de fevereiro de 2023

Enel Ceará oficializa, em fato relevante, que iniciará procedimentos para possível venda do controle acionário da companhia

28 de fevereiro de 2023

CPI da Enel é protocolada na Assembleia Legislativa do Ceará

4 de abril de 2023

Enel Ceará fica em 23º lugar entre 29 empresas quanto ao fornecimento de energia no País



2 de junho de 2023

Enel é multada em R$ 15 milhões por conduta irregular e ineficiência

10 de agosto de 2023

CPI da Enel é instaurada na Assembleia Legislativa do Ceará; Fernando Santana (PT) é o presidente

30 de agosto de 2023

CPI aprova convocação da Arce em primeira sessão e opta por Enel ao final

22 e 23 de novembro de 2023

Enel troca comando no Brasil em meio a crises em dois estados; Antonio Scala assume presidência no País. Um dia antes, acionistas suspendem temporariamente venda no Ceará

Dias 1º e 2 de janeiro de 2024

O POVO noticia casos de diversos apagões nas festas de Réveillon pelo Estado

9 e 10 de janeiro de 2024

Setur cobra Enel após apagões no Réveillon em diversos locais do Ceará e MPCE notifica empresa a dar explicações sobre quedas de energia

26 de janeiro de 2024

Com mais de 10,7 mil reclamações, Enel CE é a 4ª em ranking da Aneel

8 de fevereiro de 2024

Presidente da Enel Distribuição Ceará diz ao O POVO que empresa tem interesse em continuar no CE

9 de fevereiro de 2024

Prefeitura de Caucaia obtém liminar para obrigar Enel a manter plantão no Carnaval

14 de fevereiro de 2024

Apagões no Carnaval geram prejuízos e reclamações à Enel, noticia O POVO

22 de fevereiro de 2024

Enel Ceará acumula R$ 71,16 milhões em multas por má qualidade do serviço em dois anos

5 de março de 2024

Enel Ceará amplia investimento, mas tem queda de 50,8% no lucro líquido em 2023