Mulheres sentem que precisam provar competência em cargos de gestão, avaliam lideranças femininas

Foto: Joao Filho Tavares Silvia vende biojoias no Complexo do Pecém

Parte da liderança feminina no Ceará sente que precisa comprovar sua competência em cargos de gestão nos ambientes ocupados predominantemente por homens, como é o caso do meio político e industrial. Situações de descaso e machismo foram alguns dos pontos discutidos pelo quadro de mulheres entrevistado pelo O POVO no evento "Elas Brilham nas Empresas do Pecém", que visou dar visibilidade às causas femininas.

Leia mais Mulheres dedicam quase o dobro de horas em afazeres domésticos que homens no Ceará

Sobre o assunto Mulheres dedicam quase o dobro de horas em afazeres domésticos que homens no Ceará

A secretária da Proteção Social do Ceará, Onélia Santana, disse à reportagem que as mulheres enfrentam desafios diversos não somente no Ceará, mas no Brasil. “A gente vê que realmente ainda está longe do ideal, mas muitos passos importantes, de conquistas importantes, foram dados nos últimos anos na nossa história”, detalhou.

“Ainda há muito a se lutar e a conquistar, mas aqui é uma luta de todos nós, que possamos estar juntas, unidas para que a gente possa lutar e conseguir vencer todos os obstáculos que ainda há para enfrentar”, afirmou no evento organizado pela Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp) ontem, 13.

As mulheres serviram, por vezes, para fechar as cotas de partidos políticos na visão da secretária de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de São Gonçalo do Amarante, Magnólia Rocha. “É um desafio muito grande para as mulheres quando você está fazendo ali uma legenda, você ainda procura mulheres para poder preencher a cota daquele partido”.

Onélia e Magnólia pontuaram a necessidade de “desobedecer” em alguns casos dentro da política, especialmente em casos de machismo. “Claro que, em algumas situações, diante de uma situação machista, realmente é quando a mulher tem que bater o pé mesmo. É isso, é desobedecer se for o caso”, relatou Santana, destacando que cada caso é diferente.

Apesar do cenário de dificuldade, as mulheres estão tendo oportunidades maiores na política devido à união feminina, para Rocha. “A sororidade tem sido muito forte, tem sido muito validada nesses últimos anos, tem gritado muito alto. Isso faz com que as mulheres queiram uma representação feminina, o que tem feito toda a diferença na política”.

A presidente da Enel Distribuição Ceará, Márcia Sandra, também avaliou o cenário no meio corporativo. “Existem crenças ainda limitantes que fazem as mulheres se questionarem se são capazes ou não. É muito importante estarmos juntas, alavancando mais mulheres e trazendo experiências de mulheres que já ocupam essas posições de liderança”, explicou.

No Estado, a Enel tem buscado dar oportunidades e capacitações a mulheres em cargos técnicos, que eram voltados ao perfil masculino. “No ano passado, abrimos uma seleção para mulheres eletricistas e ficamos pensando se teria adesão, mas 600 mulheres se inscreveram. Conseguimos fechar duas turmas de 20 e ainda tem uma lista imensa”, relatou Márcia.

O movimento de inserção feminina movimenta, ainda, outras empresas do Complexo do Pecém. A ArcelorMittal Pecém tem a meta de alcançar 25% de mulheres em cargos de liderança na empresa até 2030. No Brasil, a equipe alcançou 21% da meta em 2023, conforme a gerente geral de recursos humanos da companhia, Gisele Sestren.

Já a gerente executiva de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO) e Sustentabilidade da Cimento Apodi, Luciane Mello, reforçou que os desafios relacionados à equidade de gênero vão além das empresas. “Eles são desafios sociais, são desafios econômicos e não só desafios de negócio.”



Independência financeira de mulheres é imprescindível

A empreendedora Silvia Helena, de 27 anos, vende biojoias em feiras no Complexo Industrial e Portuário do Pecém por meio do programa "Flor do Campo", organizado pela Prefeitura de São Gonçalo do Amarante para gerar renda e fornecer emancipação econômica a mulheres.

Silvia aproveita para levar as suas duas filhas, de dois e dez anos, para acompanhá-la no trabalho quando viável, deixando claro a importância da independência financeira. "Elas têm que correr atrás dos sonhos delas sem depender de homem nenhum".

"Minhas filhas vão no mesmo ritmo, pois nada na vida é fácil. Estou tentando ensinar elas agora, da mesma forma que meu pai me ensinou - ele ficava em casa para minha mãe trabalhar. Estou tentando mostrar que o que elas (filhas) quiserem precisam se esforçar para conseguir", acrescentou.