Ceará expandiu produção de leite em 53,5 milhões de litros em 2023

A indústria leiteira do Ceará produziu 53,56 milhões de litros de a mais em 2023 no comparativo com 2022. A produção no ano passado, de 422,8 milhões, representa um aumento de 14,5%.

O Estado foi uma das cinco unidades federativas que mais apresentou expansão da produção, atrás apenas de Santa Catarina (215,37 milhões), Paraná (189,36 milhões) e Sergipe (64,31 milhões).

Em contrapartida, três estados sofreram quedas expressivas: São Paulo (-117,7 milhões), Minas Gerais (-37,2 milhões) e Pará (-22,03 milhões).

Os dados são das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, de Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quinta-feira, 14.

O levantamento considerou todos os setores sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária.

A produção de leite cru nacional, acumulada em 2023, foi de 24,52 bilhões de litros. A aquisição representa um acréscimo de 2,5% frente a 2022, retomando o crescimento após dois anos de quedas consecutivas.

Na comparação, com exceção de fevereiro, todos os outros meses apresentaram uma variação positiva em relação a 2022. A mais significativa foi em junho, de 120,8 milhões de litros.

Os preços competitivos de fornecedores internos, como Uruguai e Argentina, levaram ao aumento das importações.

Outro fator contribuinte foi o aumento da produção interna, que influenciou na redução do preço pago ao produtor durante 2023.

O acréscimo, em nível nacional, foi de 604,02 milhões de litros de 2022 para 2023. O volume foi captado em 19 estados participantes da Pesquisa Trimestral do Leite.

Abate de bovinos

No acumulado de carcaças de bovinos abatidos, a produção alcançou 27,11 mil toneladas produzidas, o que representa um crescimento de 2,5% no comparativo com 2022, com 26,45 milhões.

Em contrapartida, a quantidade de cabeças em 2023 chegou a 127,7 mil, uma queda de 0,4% no comparativo de 2022, que registrou 128,2 milhões.

O abate de bovinos nacional também voltou a subir e com um recorde de produção peso de carcaças.

Em 2023, foram abatidas 34,06 milhões de cabeças de bovinos com algum tipo de serviço de inspeção sanitária. O resultado representa um crescimento de 13,7% em comparação ao ano de 2022.

Em termos de abatimentos, o número é o segundo maior resultado, de 8,95 milhões, obtido no histórico da pesquisa, apenas atrás de 2013.

Em 2023, o abate de fêmeas apresentou alta pelo segundo ano consecutivo, com um incremento de 26,6% em comparação a 2022.

"O aumento da atividade foi acompanhado das exportações recordes de carne bovina in natura (2,01 milhões de toneladas) registradas pela série histórica da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e pela queda de 19,8% no preço médio da arroba (Cepea/Esalq)", analisa o IBGE.

Abate de suínos

Já no abatimento de suínos, a queda foi registrada nos dois cenários cearenses.

Na quantidade de cabeças, o ano captou 168,41 mi em 2023. O registro representa um saldo negativo de 8,2% na comparação com 2022, de 183,4 mil cabeças.

Nas toneladas de peso das carcaças, a aquisição em 2022 chegou a 14,6 mil e 13,3 milhões no ano passado, uma redução de 8,5%.

O recorde também atingiu o abate de suínos, com 57,17 milhões de cabeças de suínos, representando um aumento de 1,3% em comparação com 2022.

Abate de aves

No abatimento de frangos, o Ceará alcançou, em 2023, 36,3 milhões de cabeças, uma alta de 2,5% em relação a 2022, com 35,4 milhões.

No peso das carcaças, o cenário também teve um aumento de 3,1% no ano de 2023, com 65,6 milhões.

Já a produção de ovos de galinha no Ceará, no ano passado, chegou a 252 milhões e 247,7 milhões em 2022, um crescimento de 1,7%.

No acumulado de 2023, foram registradas 6,28 bilhões de cabeças de frango, um aumento de 2,8% em relação a 2022.

O resultado foi o melhor da série histórica iniciada em 1997. Na comparação mensal entre os anos analisados, o mês de janeiro representou a maior alta, com 33,37 bilhões, e somente nos meses de setembro, novembro e dezembro, o abate caiu.

