Governo prepara medidas para reduzir preço de alimentos até abril

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Ministros e presidente da Conab deram detalhes dos planos após reunião com Lula

O governo federal discutiu a adoção de medidas para reduzir o preço de alimentos, notadamente o de grãos como o arroz, em reunião envolvendo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quatro ministros, além do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Entre novembro e janeiro, o grupo de alimentação e bebidas foi o que mais pesou no cálculo da inflação, no bolso dos brasileiros. As questões climáticas, como as altas temperaturas e o maior volume de chuvas em diferentes regiões do país influenciaram a produção dos alimentos e, consequentemente, os preços.

De imediato, a meta do Executivo é que o preço do arroz tenha uma queda em torno de 20% em meados de abril. Segundo o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o governo espera que a baixa de preços seja repassada na mesma medida para os consumidores pelas empresas atacadistas, que fazem a distribuição ao consumidor.

Os ministros também discutiram com o presidente Lula as mudanças que serão feitas no próximo Plano Safra para incentivar a produção de alimentos e redução de preços, em especial de arroz, feijão, milho, trigo e mandioca. Fávaro citou, como exemplo, a desconcentração das regiões produtoras. “O incremento de área plantada, em segunda safra, de arroz em Mato Grosso, no Centro-Oeste é algo muito significativo, algo em torno de 20%”, contou.

“O Brasil é quase autossuficiente (na produção de arroz), só que isso é concentrado no Sul do país. Então, quando a gente estimula o plantio de segunda safra do Centro-Oeste, do Matopiba (região produtora entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), estamos incentivando a ter arroz perto desses centros consumidores”, explicou o ministro Carlos Fávaro.



Medidas de facilitação de crédito, formação de estoques públicos e política de preço mínimo também devem fazer parte do arcabouço para a redução dos preços dos alimentos, bem como para aumento da renda dos produtores, não estando descartada a redução de impostos para importação de alguns desses produtos. O ministro explicou que o objetivo é estimular principalmente a agricultura familiar, com a atuação fundamental da Conab.

“Se com essas medidas estruturantes os preços não baixarem, nós podemos tomar outras medidas”, acrescentou, explicando que grandes produtores também serão atendidos. Além dele, participaram da reunião os ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, da Casa Civil, Rui Costa, e da Fazenda, Fernando Haddad, além do presidente da Conab, Edegar Pretto.

Apesar da preocupação com as altas nos preços dos alimentos, Paulo Teixeira considerou que os aumentos foram sazonais. “Todas as evidências é que já baixou. Teve uma diminuição de preço ao produtor e terá uma diminuição ainda maior de preços ao produtor”, disse o ministro.

Entendimento semelhante tem o vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Davi Azim. “O arroz teve um problema com relação à produção por causa da questão pluviométrica e o Brasil teve que importar o produto de outros países”, lembrou.

“Quando acontecem esses fenômenos naturais prejudica muito a produção doméstica, mas, nesse sentido, se houver uma queda no imposto para a importação eu considero que será uma decisão acertada, desde que ela dure até que se restabeleça o setor produtivo”, pontuou.

Já o supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Reginaldo Aguiar, teme que, caso o governo adote uma política de redução de impostos sem exigir uma contrapartida dos produtores, a queda de preços não ocorra.

“O que se viu em isenções de impostos passadas foi exatamente um movimento de recomposição de margem de lucros. O Dieese não detectou queda de preços em isenções anteriores, o que implica que o benefício foi utilizado para recompor margens de lucro”, alertou. (Com Agência Brasil)



