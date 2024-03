O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse ainda que o presidente Lula deve se encontrar com cinco setores da agropecuária na Granja do Torto em compromissos a partir da semana que vem. De acordo com ele, a expectativa é que haja um desses encontros por semana.

"Está fechando a agenda, já são cinco setores que querem se reunir com ele Lula. Querem trazer novidades, fazer algum pleito", disse Fávaro. Ele mencionou fruticultura, cafeicultura, algodão e pecuária como prováveis participantes. "Pecuária já teve, mas quer fazer uma para comemorar."

"O setor de carnes ficou muito feliz com os anúncios dessa semana. Todas as carnes, bovinos, suínos e aves. Falaram para o presidente que querem fazer um churrasco, ele convidar 500 pessoas, alguma coisa assim, para comemorar esse bom momento. Agora é a agenda dele. Ele acabou de falar que já começa a fazer a semana que vem, um por semana", declarou o ministro da Agricultura.

Ontem, 14, Fávaro falou ainda dos planos do governo para conversão de pastagens degradadas em áreas de produção agropecuária com a "roupagem e o compromisso certificado da sustentabilidade".

Segundo ele, muitos países falam em diminuição da agropecuária como forma de manter a sustentabilidade, mas não é isso que o governo defende. "O Brasil tem o mesmo compromisso ambiental, mas com crescimento (da produção agrícola), incremento de área, com crescimento de oportunidades, e cada vez menos desmatamento." (Agência Estado)