Vendas do varejo no Ceará avança o dobro do Brasil em janeiro

Foto: FERNANDA BARROS Dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada nesta quinta-feira, 14.

O índice do volume de vendas do comércio varejista avançou 8,2% no Ceará em janeiro de 2024, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A alta percentual do Estado foi o dobro da média registrada no Brasil no mesmo período, com 4,1%.

As informações foram compiladas pela Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada ontem, 14.

No Ceará, o volume de vendas do varejo também subiu 2,6% no comparativo mês a mês, isto é, entre janeiro de 2024 e dezembro de 2023. No Brasil, esta variação foi de 2,5%. Considerou-se o ajuste sazonal para ambos os casos.

Varejo ampliado

No comércio varejista ampliado, a alta em janeiro foi de 7,6% no Estado e 6,8% no País, na base anual. Já a variação acumulada entre os 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses, no primeiro mês do ano, foi de 1,8% no Brasil e de 8,2% no Ceará.

O Estado apresentou, ainda, alta ano a ano no volume de vendas em 10 dos 12 segmentos. Outros artigos de uso pessoal e doméstico tiveram o maior crescimento anual, com avanço de 12%. Já livros, jornais, revistas e papelaria ficou com o maior recuo, de 18,2%.

O volume de vendas da área de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação também caiu 17,4% em janeiro deste ano no Ceará, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Por outro lado, o compilado de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo subiu 9,8% no Estado. Se considerar somente hipermercados e supermercados, esta alta cearense foi ainda maior, de 11,1%.

Eletrodomésticos avançaram 9,1% no primeiro mês deste ano no Ceará; artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, 8,7%; tecidos, vestuário e calçados, 6,3%; combustíveis e lubrificantes, 5,8%; móveis e eletrodomésticos, 4,9%. Apenas móveis, 1,8%.

Confira o índice do volume de vendas no comércio varejista no Brasil

Comércio varejista: 4,1%



Combustíveis e lubrificantes: 0,6%



Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: 6,4%



Hipermercados e supermercados: 6,9%



Tecidos, vestuário e calçados: 8,5%



Móveis e eletrodomésticos: 3,6%



Móveis: -2,3%



Eletrodomésticos: 1,6%



Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos: 7,1%



Livros, jornais, revistas e papelaria: -9,0%



Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação: 4,3%



Outros artigos de uso pessoal e doméstico: -2,2%

Os dados nacionais consideram a variação mensal de janeiro de 2024, com base em igual mês do ano anterior.



