Ceará começa ano com maior salário de admissão do Nordeste

O Ceará registrou o salário médio de admissão mais alto do Nordeste em janeiro deste ano, no valor de R$ 1.947,65, com 1.264 novos postos de trabalho. O número supera, inclusive, a média salarial da região na modalidade, de R$ 1.842,71, mas fica abaixo do Brasil: R$ 2.118,32.

No primeiro mês do ano, foram 47.820 admissões e 46.556 desligamentos no Estado, um total de 1.354.598 vagas. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) ontem, 15.

O salário no Ceará, apesar de destaque no Nordeste, não isenta a questão de concentração de renda. “O Ceará é um estado pobre com relação ao resto do País, e isso também vai se refletir na renda da população. Então, no curto prazo, a gente vai continuar com essas diferenças”, de acordo com o economista e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Érico Veras Marques.

Em contrapartida, o secretário do Trabalho do Estado, Vladyson Viana, destacou que “o Ceará tem atuado fortemente na atração de novos negócios e na manutenção do ambiente favorável para o crescimento da economia. Esperamos manter este ritmo, considerando os investimentos públicos e privados que estão previstos para 2024.”

O Ceará ficou na quarta colocação entre o saldo de vagas criado no Nordeste, com 1.264, apesar dos esforços mencionados por Viana. A região ficou com 11.606 novos postos de trabalho. A Bahia liderou, com 4.821 novas colocações. Pernambuco, com 2.292; Rio Grande do Norte, com 1.457; e Sergipe, com 777.

Alagoas estava logo atrás nos novos postos de trabalho, com 773; seguido por Piauí, com 721; e Paraíba, com 332. Já o Estado do Maranhão foi o único a ficar com saldo negativo no Nordeste, tendo mais desligamentos do que admissões no período, em -831.

“Outro dado relevante para o período é o crescimento da participação das mulheres. Em janeiro, enquanto 804 novas vagas eram ocupadas pelas mulheres, 461 foram para os homens”, disse o presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, Raimundo ngelo, atribuindo o cenário ao setor de serviços.

O segmento de serviços foi o que mais cresceu o número de postos de trabalho no Estado em janeiro, com 3.895 posições. Construção civil, com 552. Enquanto a que mais apresentou recuo foi comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, com saldo negativo em 2.343.

O Estado acumulou ainda 561.815 vagas contra 504.794 desligamentos nos últimos 12 meses, o equivalente a 57.021 postos de trabalho. A nível nacional, o acumulado também resultou em um saldo de 1.949.952 postos, com 23.422.419 contratações e 20.761.354 demissões.

O total brasileiro de vagas também foi positivo em janeiro. O País ficou com 180.395 postos de trabalho, o equivalente a diferença de 2.067.817 contratações e 1.887.422 demissões. Os destaques ficaram a cargo das regiões Sul e Sudeste.

No Brasil, os serviços ocuparam a primeira posição em postos de trabalho. Este número nacional foi de 80.586 em janeiro, mas caiu 4.375 em alojamento e alimentação. Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, por outro lado, recuou com 38.212.

A indústria geral brasileira teve alta de 67.029 vagas, ao contrário do cenário cearense – com queda nos postos de trabalho de 809. Informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas também cresceram 47.352.

“O setor industrial pesado do Brasil está na região Sudeste e o agronegócio não está no Nordeste. Na realidade, a nossa agricultura (Ceará) não é tão forte, a nossa indústria não é tão forte. Então a gente precisa ver isso com muito cuidado”, contextualizou o economista e docente da UFC, Érico Veras Marques.

“Não se pode comparar o tamanho do mercado da região Sudeste e da própria população da região Sudeste. Enquanto o estado do Ceará tem um pouco mais de 9 milhões de habitantes, só a capital de São Paulo, a grande São Paulo, vai ter mais do que isso”, acrescentou Marques.



A pesquisa

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) registra as admissões, dispensas e transferências de trabalhadores formais, com contratos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os dados são enviados pelas empresas para o Ministério do Trabalho e Emprego. As informações são do Governo Federal.