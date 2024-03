Com céu aberto Brasil e Argentina, Governo do Ceará busca fortalecer voos

Foto: FCO FONTENELE ATUALMENTE, a Gol possui dois voos semanais para a Argentina a partir de Fortaleza

A política de céu aberto entre o Brasil e Argentina, que elimina o limite de 170 voos semanais entre os países estimula o Governo do Ceará a buscar fortalecer a conexão aérea entre os países.

Além disso, a medida vai deixar as passagens aéreas mais baratas nos trechos, analisou o professor do Departamento de Engenharia Aeronáutica da Escola de Engenharia de São Carlos da USP (EESC-USP), James Waterhouse. Pode possibilitar que, eventualmente, Fortaleza aumente o número de voos diretos para o local e vice-versa.

“Eu tenho absoluta certeza (que os voos ficarão mais baratos), porque quando tem-se a liberdade da demanda, não tem essa restrição, promove-se não só a competitividade, como o ajuste ao mercado. (...) Se você tem uma coisa mais elástica, você pode modelar a demanda, a oferta e aumentar a competitividade, ambas vão no sentido de redução de custo”, informou o docente em entrevista.

O POVO entrou em contato com a Secretaria de Turismo do Ceará (Setur-CE) para verificar as expectativas do cenário. “O Ceará conta com dois importantes voos semanais para a Argentina, operado pela companhia Gol. Diante desse cenário, a Setur avalia de forma muito positiva a política de céu aberto e mantém diálogo constante com as companhias aéreas. Objetivo é fortalecer essa conectividade”, disse em nota.

Além disso, a reportagem contatou a aérea Gol para analisar as possibilidades de ampliação dos trechos, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. No entanto, a expectativa geral da medida é que cada vez mais cidades e trechos sejam contemplados com um número maior de voos nos locais, o que pode incluir Fortaleza.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) no Brasil e a Administração Nacional de Aviação Civil (Anac) Argentina assinaram um memorando de entendimento para estabelecer a política dos países, em reuniões durante o mês de março. O texto foi assinado pelos diretores-presidentes da Anac Brasil, Tiago Pereira, e da Anac Argentina, Gustavo Marón.

De acordo com a Anac Brasil, os dois países estavam limitados a oferecer, em conjunto, 170 voos semanais pelas companhias aéreas. “A medida dará mais flexibilidade às empresas para planejarem suas operações, podendo levar ao aumento da oferta dos serviços e à ampliação da concorrência nas rotas”, informou a pasta.

O documento facilita, também, a liberação de voos e serviços cargueiros. As empresas aéreas poderão fazer o transporte de carga internacional sem exigência de que a referida operação se inicie ou termine no País de origem da companhia, por exemplo. É o que informou a agência brasileira sobre estes direitos denominados “Sétima Liberdade do Ar”.

“Além do instrumento com a Argentina, o Brasil negociou direitos semelhantes para carga na região com Chile, Costa Rica, Cuba, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela”, esclareceu a Anac Brasil. Questionada sobre quais são os outros países onde o Brasil já possui políticas de céu aberto para cargas e passageiros, a entidade não retornou.

Neste cenário, a Anac Brasil destacou ainda que o memorando de entendimento dos dois países reconhece a necessidade de renegociação do acordo sobre serviços aéreos bilaterais, no intuito de “consolidar os avanços alcançados e atualizar o marco jurídico bilateral no setor, que atualmente é regido por acordo assinado em 1948.”

Waterhouse destacou que não havia sentido manter restrições entre os brasileiros e argentinos, já que a Argentina é um dos principais parceiros comerciais do País e ambos compõem o bloco do Mercado Comum do Sul (Mercosul), que reúne países da América Latina para integração e oportunidades comerciais. Agora, poderão haver mais benefícios à economia dos países.

“É muito mais interessante que o Mercosul todo tenha esses acordos, com todos os países. Se não tiver, eu acho que um dos caminhos naturais é isso acontecer. (...) Eu vejo, claramente, que o Mercosul precisa cada vez se fortalecer mais com medidas como essa. Redução de tributos e a redução de barreiras”, explicou o docente.

A ideia é justamente facilitar e fortalecer a circulação de pessoas entre os países. Com o céu aberto, as companhias aéreas poderão colocar aviões de “tamanho adequado” para a demanda “correta”, fazer alterações e incluir cidades. “Eu acho que isso deveria ter sido feito já há muito tempo, não tem sentido que nós tivéssemos essa restrição”. (Com agências)



