A presença da modalidade motos da 99 completa dois anos no Brasil, alcançando 3,3 mil municípios em todo o País. Segundo a empresa, a 99Moto já alcançou mais de 57 milhões de pessoas no período, e o mercado cearense é um motor potente no mercado. "O desafio é acompanhar a demanda", afirmou Luis Gamper, diretor de duas rodas da 99.

Dados da empresa revelam que a duração média das corridas de moto é de 11 minutos, enquanto a distância média percorrida é de 6 quilômetros. Além disso, as viagens de moto são cerca de 30% mais econômicas para os passageiros em comparação com os carros de aplicativo.

No Ceará, onde 99Moto está em 140 dos 184 municípios, as corridas percorrem em média 7 quilômetros e têm duração média em torno de 14 minutos. Além disso, apenas no último ano, o número de corridas diárias em Fortaleza quase dobrou.

Gamper destaca que, devido ao menor custo das corridas de moto, estas tendem a ser mais longas, com uma extensão média aproximadamente 7% maior do que as viagens de carro.

Para o executivo, o estado é parte importante no processo, tendo em vista a rápida adoção da modalidade desde o seu lançamento, atribuída à necessidade preexistente da população e à praticidade oferecida pela plataforma.

"O grande diferencial do Ceará é que já existia um mercado offline. As pessoas com quem eu falei lá, desde pequenas lembram dos mototáxis. Portanto já existia uma necessidade grande da passagem do offline para o online, onde há uma experiência melhor no aplicativo. Lá, a gente viu o mercado crescer muito rápido desde o lançamento. Isso mostra a força do Nordeste", disse Gamper ao O POVO.

Entretanto, a cultura analógica, isto é, o "boca a boca" dos tradicionais pontos de mototáxis, comuns tanto na capital cearense quanto no interior do estado, ainda se apresenta como um dos principais potencializadores de mercado para os aplicativos que dispõem do serviço de locomoção em duas rodas. "Quando um dos motoristas entra na plataforma, conquista outro, e por aí vai", afirma.

Quem utiliza a modalidade

As mulheres são a maioria, com 59% entre os usuários, tanto no Ceará como no Brasil, sendo 57% da faixa etária de 24 a 44 anos. Para Luís Gamper, tais indicativos têm uma explicação evidente.

“Elas se sentem mais seguras na garupa de uma moto do que dentro de um carro. Num carro, está fechada com uma pessoa estranha e, numa moto, é mais fácil de sair, caso seja necessário. É também uma alternativa ao transporte público, onde também existem muitos problemas de segurança para a mulher, e ainda é uma opção para quem não quer fazer uma distância curta à pé”, explica.

Além disso, segundo dados da empresa, a categoria é amplamente adotada por residentes de áreas periféricas. De todos os usuários de 99Moto, 57% têm uma renda familiar de até R$ 2 mil.

Aproximadamente 66% das viagens ocorrem nessas localidades, onde o serviço de transporte público é particularmente deficiente.

"Muitos dos passageiros usam pra ir e voltar do trabalho. Alguns usam com destino final ao trabalho e outros pra se conectar ao transporte público. Muitas dessas pessoas moram na periferia, onde o sistema de transporte público não é eficiente. A ideia da 99 é facilitar isso. Se conseguir reduzir o tempo de viagem, já ganha muito, principalmente pra quem tem que pegar ônibus, fazer baldeação...", destaca.

No dia a dia, a alta demanda nos picos, de 6h às 9h e 17h às 20h, traduz também a constatação do diretor. Além disso, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), por exemplo, o destino mais comum é a Central do Brasil, importante estação ferroviária da cidade, onde convergem diversas linhas de trem, metrô e ônibus.

Expansão nas pequenas cidades

Segundo o executivo, inicialmente, o objetivo era suprir as necessidades de transporte em cidades com deficiências nessa área e com uma alta demanda.

"Estamos direcionando nossos esforços para localidades com populações de 50 mil a 100 mil habitantes, onde já existe uma certa densidade populacional. Isso pode fazer sentido, especialmente nas regiões próximas às grandes metrópoles. Embora ainda não tenhamos uma data definida para expansão, essa possibilidade está sendo considerada", afirma.

Ele lembra que o Ceará sempre esteve no radar da empresa. Em 2022, no início das operações, o município de Sobral compôs o seleto grupo testes, ao lado de Goiânia, Recife e Aracajú, sendo a única que não era capital estadual. "A gente pegou cidades diferentes, mas com uma certa cultura. Sei que ela [Sobral] difere um pouco das outras, mas é justamente para testar um interior".

E os incentivos a fim de atrair novos parceiros e escalonar nesse mercado continuam. "Damos alguns incentivos para a pessoa entrar na nossa plataforma, como faça várias corridas e ganhe taxa zero. Tem outros desafios como corra e ganhe, que é quando o motorista realiza um número determinado de corridas e ganhe um valor a mais". Mas ele frisa, "o boca a boca é o principal canal".

Regulamentação do setor

O governo federal anunciou na primeira semana de março o envio ao Congresso do Projeto de Lei 12/2024 com regras que nortearão o trabalho de motoristas de veículos de quatro rodas que atuam por meio de aplicativos.

Resumidamente, o Ministério do Trabalho propõe regulamentar os motoristas de aplicativos, estabelecendo um piso salarial de R$ 32,09 por hora, uma taxa de contribuição previdenciária de 27,5% (sendo 20% custeados pelos empregadores e 7,5% pelos trabalhadores), além de um limite de jornada de 12 horas e o reconhecimento sindical.

Para Luís Gamper, a regulamentação para veículos de quatro rodas pode ter um impacto positivo na sistemática do transporte com motos em nível nacional. "Inicialmente, enfrentamos muitos conflitos. Porém, atualmente, os diálogos que mantemos com as prefeituras são muito mais construtivos, com menos obstáculos", diz ele

Ele expressa confiança de que as conversas sobre a regulamentação dos profissionais de veículos de duas rodas seguirão adiante e poderão ter um desfecho semelhante ao dos motoristas de quatro rodas. Ele enfatizou, ainda, os benefícios de tais medidas em termos de segurança para motoristas, passageiros e empresas. "Quando conseguirmos formalizar tudo devidamente, o funcionamento será muito eficaz", afirmou.

