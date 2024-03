Amcham Brasil entrega prioridades legislativas do grupo a parlamentares

Foto: João Paulo Biage/O POVO Amcham Brasil entrega prioridades legislativas do grupo a deputados e senadores

A Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham) apresentou, ontem, 20, as prioridades legislativas da organização para 2024. O documento elenca 27 projetos de Lei e Propostas de Emendas à Constituição consideradas centrais para o desenvolvimento econômico sustentável do país. As matérias são separadas em quatro eixos: melhoria do ambiente de negócios; sustentabilidade; comércio exterior e transformações digitais.

O CEO da Amcham Brasil, Abrão Neto, observou que 2024 é ano eleitoral, mas pediu esforço do Congresso Nacional para votar os projetos. "Em que pese ser um ano eleitoral, existe uma possibilidade valiosa de fazermos avançar essas discussões", disse Neto, que lembrou as prioridades da instituição.

"A regulamentação da reforma tributária sobre o consumo é extremamente importante para nós, mas não só ela. Precisamos, também, debater a reforma sobre a renda. E a economia verde, bom, um terço desses projetos dizem respeito à área ambiental. Nós temos ativos importantes da transição energética. Entre 2015 e 2022, o Brasil foi o país que mais recebeu investimentos no setor: foram R$ 115 bilhões", apontou.

A lista prioritária foi recebida pelos vice-presidentes das casas Legislativas. Marcos Pereira (Republicanos-SP) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) receberam o documento e se comprometeram a fazer as pautas avançarem nas casas. "Acredito que a agenda entregue vai proporcionar um diálogo importante sobre os temas que beneficiam Brasil e EUA", afirmou o número 2 da Câmara, Marcos Pereira.

"Algumas dessas responsabilidades já estão conosco no Senado Federal. É bom ressaltar que estamos comprometidos para 2024, mesmo sendo um ano atípico. Aliás, a ambiência complicada de 2023 não evitou que o Congresso Nacional votasse projetos considerados complicados, importantes para o país", avaliou Veneziano.

A Amcham construiu a pauta respaldada pelas 3,5 mil entidades representadas pela organização. Ao todo, essas empresas geram 3 milhões de empregos diretos no Brasil e são responsáveis por 1/3 do PIB do país.

Pautas da Amcham e da CNI coincidem e facilitam tramitação

Na última terça-feira (19), quem apresentou a pauta legislativa para 2024 foi a Confederação Nacional da Indústria. O pleito da CNI é bem maior que o da Amcham, mas os temas coincidem. Entre as 134 proposições do setor industrial, estão as 27 da Câmara Americana de Comércio. “É uma janela importante para o setor privado brasileiro e é surpreendente ver a proximidade dos pleitos da CNI com Amcham. É bom ver essa pauta mais uniformes porque nos dá força”, garantiu o CEO da empresa, Abrão Neto.

Marcos Pereira também reforçou a tese. “As agendas da Amcham e da CNI dialogam na mesma pauta, e, inclusive, mencionam um projeto de minha autoria. Vamos trabalhar em cima disso. Presenciei por diversas vezes o potencial transformador de políticas públicas bem feitas”, finalizou.

Desoneração da Folha de Pagamentos corre em paralelo

Um desejo silencioso da Amcham é a manutenção da desoneração da folha de pagamentos e o instituto ouviu palavras de conforto do senador Efraim Filho (União-PB). Para o autor do projeto, o governo não pode querer arrecadar em cima do emprego. “É um ponto importantíssimo que isso tenha virado agenda do Congresso. É importante arrecadar, mas há limites. Arrecadar em cima do emprego é errado. Elevar o custo do emprego torna mais difícil a contratação”, disse.

Efraim ainda chamou a atenção para que o governo não tente manobras para emplacar a reoneração. “O governo não tem do que reclamar em termos de medidas de arrecadação do Congresso Nacional. Aprovamos quase tudo, o Conresso foi responsável por aprovar essa agenda econômica. Então, não se pode falar em compensações e aprovar temas como o fim da desoneração”.

Conheça a lista de Projetos

Ambiente de Negócios

Regulamentação da Reforma Tributária Sobre o Consumo (aguardando o Governo)



Reforma do Imposto de Renda (ainda em elaboração)



Reforma Administrativa (PEC 32/2020)



Modernização da Lei do Bem (PL 4944/2020)



Compensação de Prazo de Patente (PL 2056/2022)



Propriedade Intelectual (PL 210/2022



Autonomia Financeira INPI (PLP 143/2019)



Permissão para Trabalho Multifunção (PL 5670/2019)



Expatriação de Mão de Obra (PL 1748/2011)



Convenção de Singapura sobre Mediação (MSC 462/2022)



Compra de terras por Estrangeiros (PL 2963/2019)



Depreciação Acelerada Incentivada (PL 02/2024)



Letra de Crédito de Desenvolvimento (PL 6235/2023)

Sustentabilidade



Mercado Regulado de Carbono (PL 2148/2015



Hidrogênio Verde (PL 1878/2022)



Captura de Carbono (PL 1425/2022)



Combustível do Futuro (PL 528/2020)



Marco Legal de Eólica Offshore (PL 5932/2023



Políticas e Bioeconomia (PLP 150/2022)



Política de Economia Circular (PL 1874/2022)



Política Mobilidade Verde e Inovação (MPV 1205/2023)



Debêntures Verdes (PL 4516/2021)

Comércio Exterior



Lei Kandir (PLP 36/2023)



Serviços Financeiros no Mercosul (PDL 171/2022)



Certificados Digitais no Mercosul (PDL 929/2021)



Acordo sobre Subsídios à Pesca da OMC (MSC 468/2023)

Transformação Digital

Inteligência Artificial (PL 2338/2023)



